Shoqata e Shkencëtarëve të Kosovës i është drejtuar Komisionit Evropian me kërkesën për nisjen e një hetimi dhe largimin e zyrtarëve përgjegjës për interpretimin e këngës serbe “Oj Kosovo, Kosovo” gjatë Forumit të Zgjerimit të Bashkimit Evropian në Bruksel.
Letra zyrtare, e adresuar presidentes së Komisionit Evropian dhe komisioneres për Zgjerim, kërkon sqarime për interpretimin instrumental të këngës në koncertin që hapi forumin më 15 nëntor.
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Me shkresën me numër protokolli 08-11/2026, Shoqata ka kundërshtuar përfshirjen e kësaj melodie në repertor, duke argumentuar se teksti i saj përmban pretendime territoriale të Serbisë ndaj Kosovës.
Sipas raportimeve publike dhe dëshmive të pjesëmarrësve, kënga u luajt në pjesën e programit që i kushtohej Kosovës.
Shoqata thekson se mungesa e tekstit nuk e zhvesh interpretimin instrumental nga ngarkesa e tij politike dhe historike.
“Kosova nuk mund të lihet jashtë vëmendjes në diskutimet për të ardhmen evropiane dhe njëkohësisht të përfaqësohet përmes simbolikës që mohon shtetësinë dhe identitetin e saj”, thuhet në letrën e dërguar Komisionit Evropian.
Sipas Shoqatës, nuk mjafton vetëm shprehja e keqardhjes apo justifikimi se repertori ishte zgjedhur nga grupi muzikor.
Ajo kërkon që Komisioni Evropian të shpjegojë në mënyrë të detajuar se si u hartua, verifikua dhe mbikëqyr programi i aktivitetit.
Një ndër kërkesat kryesore është zhvillimi i një hetimi të plotë administrativ, transparent dhe të dokumentuar, me qëllim identifikimin e përgjegjësive individuale dhe institucionale.
Shoqata kërkon gjithashtu shkarkimin nga detyrat zyrtare të personave që rezultojnë përgjegjës për veprimet ose mosveprimet që çuan në këtë incident.
Ndër masat e kërkuara përfshihen publikimi i dokumenteve që lidhen me përzgjedhjen dhe miratimin e repertorit, kërkimfalja publike ndaj qytetarëve të Kosovës dhe marrja e hapave konkretë për të shmangur përsëritjen e ngjarjeve të tilla.
Shoqata nënvizon se pretendimet territoriale dhe projektet nacionaliste në rajon kanë sjellë pasoja të përgjakshme, ndaj u kërkon institucioneve evropiane të jenë më të vetëdijshme për rrezikun e tolerimit të këtyre narrativave.
Komisionit Evropian i është kërkuar që për secilën prej pikave të paraqitura të japë një përgjigje të argumentuar brenda 15 ditëve pune nga marrja e letrës.
“Orientimi ynë drejt Evropës e bën edhe më të fortë kërkesën për llogaridhënie. Respekti për institucionet evropiane duhet të shoqërohet nga respekti i tyre për Kosovën dhe qytetarët e saj”, thuhet në përfundim të reagimit.
Shoqata e Shkencëtarëve të Kosovës ka bërë të ditur se do ta ndjekë çështjen përmes komunikimit me institucionet dhe informimit të publikut.