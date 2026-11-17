Skender Krasniqi, president i Agjencisë së Lajmeve KosovaPress, ka kërkuar sqarime për mospërfshirjen e Kosovës në një hartë të prezantuar në Forumin e 20-të të Mediave të Evropës Juglindore (SEEMF), që po zhvillohet në Shkup.
Pyetjen ia drejtoi Michelle Roverelli-t, drejtoreshë për Marrëdhënie me Anëtarët dhe Komunikim në Unionin Evropian të Transmetuesve (EBU), gjatë prezantimit të saj.
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Roverelli u përgjigj se e kishte parë Kosovën të përfshirë në mekanizma të tjerë, por, sipas informacioneve të disponueshme, nuk dha shpjegime të mëtejshme për mungesën në hartën konkrete.
Forumi ndërkombëtar mbledh përfaqësues të mediave, organizatave ndërkombëtare dhe institucioneve evropiane për të trajtuar të ardhmen e gazetarisë, sigurinë dhe rolin e komunikimit në Evropë.
Agjenda zyrtare parashikonte që Roverelli, e cila punon në EBU me seli në Gjenevë, të mbante prezantimin kryesor nga ora 11:00 deri në 11:20.
Krasniqi ishte gjithashtu pjesë e programit si një nga pjesëmarrësit në intervistën publike me presidenten e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova.
Motoja e forumit të këtij viti është “Më afër rajonit, më të fortë në Evropë: Roli i komunikimit dhe mediave në forcimin e imazhit, qëndrueshmërisë dhe sigurisë së Evropës”.
Temat e konferencës përfshijnë të ardhmen e mediave publike, mënyrën e komunikimit të idesë evropiane në epokën digjitale dhe të inteligjencës artificiale, gazetarinë hulumtuese dhe sigurinë gjatë luftës.
Ngjarja po mbahet në Shkup më 17 nëntor, ndërsa punëtoritë e forumit janë planifikuar për 18 dhe 19 nëntor 2026.