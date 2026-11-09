Katër komisione parlamentare mblidhen të hënën

Katër komisione parlamentare mblidhen të hënën

Të hënën, katër komisione të Kuvendit të Kosovës do të zhvillojnë mbledhjet e radhës. Në agjendë janë shqyrtimi i marrëveshjeve ndërkombëtare, bashkëpunimi diplomatik, temat e arsimit dhe hetimi i përgjegjësisë institucionale për rastet e dhunës ndaj grave dhe fëmijëve.

Mbledhja e parë nis në orën 10:00, kur Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete dhe Rregulloren e Kuvendit do të shqyrtojë projektligjet për ratifikimin e marrëveshjeve me Suedinë dhe Belgjikën.

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Në orën 11:00 është caktuar takimi i Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diasporë me ambasadorin e Hungarisë në Kosovë, László Dux.

Komisioni për Arsim dhe Shkencë do të mblidhet në orën 12:00.

Programi i ditës do të përfundojë në orën 13:00 me mbledhjen e Komisionit Hetimor Parlamentar për rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt dhe trajtimin institucional të dhunës ndaj fëmijëve dhe grave në familje.

Anëtarët e këtij komisioni do të diskutojnë planin e punës dhe kalendarin e aktiviteteve, si dhe dokumentet që do t’u kërkohen institucioneve përkatëse dhe buxhetin e komisionit.


Shtuar 9.11.2026 07:11

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