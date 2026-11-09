Besa Gaxherri kundërshton largimin e portretit të Rugovës dhe Deklaratës së Pavarësisë

Besa Gaxherri kundërshton largimin e portretit të Rugovës dhe Deklaratës së Pavarësisë

Ish-deputetja e LDK-së, Besa Gaxherri, kritikoi vendimin e Presidentes Shiroka-Pula për të hequr nga ambientet e Presidencës fotografinë e presidentit historik Ibrahim Rugova dhe Deklaratën e Pavarësisë.

Në reagimin e saj, Gaxherri tha se këto simbole të shtetit nuk duhet të zëvendësohen me atë që e cilësoi si “biznesi familjar” i Presidentes.

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“Zonja Presidente, fotografia e presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova dhe Deklarata e Pavarësisë së Republikës së Kosovës nuk mund të zëvendësohen me biznesin tuaj familjar”, shkroi ajo.

Gaxherri i kërkoi Presidentes që t’i rikthejë menjëherë atributet shtetërore në vendin e tyre, duke shtuar se pa to ajo nuk do të ishte ulur aty.


Shtuar 9.11.2026 15:26

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