Justina Shiroka-Pula zotohet para Kuvendit të Kosovës

Pas zgjedhjes në detyrën e Presidentes së Kosovës, Justina Shiroka-Pula u betua përpara deputetëve të Kuvendit.
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Gjatë ceremonisë, ajo u zotua se do ta kryejë funksionin në përputhje me Kushtetutën dhe do të mbrojë shtetin e Kosovës.
“Betohem se tërë fuqinë time do t’ia kushtoj ruajtjes së pavarësisë, sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës”, thuhej në betimin e Presidentes së re.
Me betimin, Shiroka-Pula e nisi zyrtarisht ushtrimin e detyrës si Presidente e Republikës së Kosovës.