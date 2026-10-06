Justina Shiroka-Pula zotohet para Kuvendit të Kosovës

Justina Shiroka-Pula zotohet para Kuvendit të Kosovës

 

Pas zgjedhjes në detyrën e Presidentes së Kosovës, Justina Shiroka-Pula u betua përpara deputetëve të Kuvendit.

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Gjatë ceremonisë, ajo u zotua se do ta kryejë funksionin në përputhje me Kushtetutën dhe do të mbrojë shtetin e Kosovës.

“Betohem se tërë fuqinë time do t’ia kushtoj ruajtjes së pavarësisë, sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës”, thuhej në betimin e Presidentes së re.

Me betimin, Shiroka-Pula e nisi zyrtarisht ushtrimin e detyrës si Presidente e Republikës së Kosovës.

 


Shtuar 7.10.2026 00:28

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