Justina Shiroka-Pula zgjidhet presidente e Kosovës

Kuvendi i Kosovës e votoi Justina Shiroka-Pulën në postin e presidentes së Republikës së Kosovës.
Ajo siguroi 81 vota në raundin e parë të votimit, duke u zgjedhur kështu në krye të shtetit.
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Seanca parlamentare zgjati përtej mesnatës dhe votimi për Shiroka-Pulën u mbajt në orën 00:13.
Zgjedhja u bë pas afatit të 6 tetorit, të caktuar nga Gjykata Kushtetuese për procesin e zgjedhjes së presidentit. Me marrjen e detyrës, Shiroka-Pula bëhet presidente në një periudhë të rëndësishme për institucionet e vendit.