Justina Shiroka-Pula zgjidhet presidente e Kosovës

Justina Shiroka-Pula zgjidhet presidente e Kosovës

Kuvendi i Kosovës e votoi Justina Shiroka-Pulën në postin e presidentes së Republikës së Kosovës.

Ajo siguroi 81 vota në raundin e parë të votimit, duke u zgjedhur kështu në krye të shtetit.

Të lidhura

None found

Seanca parlamentare zgjati përtej mesnatës dhe votimi për Shiroka-Pulën u mbajt në orën 00:13.

Zgjedhja u bë pas afatit të 6 tetorit, të caktuar nga Gjykata Kushtetuese për procesin e zgjedhjes së presidentit. Me marrjen e detyrës, Shiroka-Pula bëhet presidente në një periudhë të rëndësishme për institucionet e vendit.

 


Shtuar 7.10.2026 00:28

Tags: , ,
Në gjyqin për spiunazh, Prokuroria rendit provat ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit

Në gjyqin për spiunazh, Prokuroria rendit provat ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit
Rinis gjykimi ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, prokuroria: Provat do të dëshmojnë bashkëpunimin me BIA-n

Rinis gjykimi ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, prokuroria: Provat do të dëshmojnë bashkëpunimin me BIA-n
Qerimi dhe Shabani mohojnë akuzat për spiunazh dhe lidhje me BIA-n serbe

Qerimi dhe Shabani mohojnë akuzat për spiunazh dhe lidhje me BIA-n serbe
Kurti njofton hapjen e tetë poliklinikave të reja stomatologjike në Kosovë

Kurti njofton hapjen e tetë poliklinikave të reja stomatologjike në Kosovë
Enver Dugolli në mbledhjen e KKSB-së në Rahovec, në fokus siguria dhe bashkëpunimi institucional

Enver Dugolli në mbledhjen e KKSB-së në Rahovec, në fokus siguria dhe bashkëpunimi institucional
Kosova dhe Franca angazhohen për projekte të reja infrastrukturore

Kosova dhe Franca angazhohen për projekte të reja infrastrukturore
Petrit Ajeti raporton te presidentja Shiroka Pula mbi gjendjen e sigurisë kombëtare

Petrit Ajeti raporton te presidentja Shiroka Pula mbi gjendjen e sigurisë kombëtare
ZRRE nuk shqyrton licencat e furnizuesve privatë, ndërsa vendos KEK-un në agjendë

ZRRE nuk shqyrton licencat e furnizuesve privatë, ndërsa vendos KEK-un në agjendë