Vajzat më të shoqërueshme sipas horoskopit!

1. Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Kur mendoni për njerëzit më të shoqërueshëm, ju e dini se ka shumë mundësi të jenë nga Peshorja.

Një Peshore “dashuron” të jetë rreth njerëzve, ato ushqehen me energjinë e tyre dhe ndjehen më të qeta kur rrethohen nga një grup miqsh.

Ato urrejnë të jenë vetëm. Nëse do të duhej të vendosnin për këtë, atëherë ato do të rrinin me njerëzit 24/7. Janë “flutura shoqërore” në ekstrem.

2. Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Një Shigjetar nga natyra është ekstrovert dhe entuziast. Ajo pëlqen të jetë me miqtë e saj dhe kalon shumë mirë gjatë kohës në jetën e ahengut.

Ajo do të jetë një nga të parët në grupin e saj shoqëror që do t’i thërrasë të gjithë për t’u mbledhur së bashku. Nëse do të mbahet një festë këtë fundjavë, ajo do të jetë atje duke sjellur disa shoqe të reja që ndoshta i ka takuar gjatë rrugës.

3. Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Një Peshq i do njerëzit dhe dëshiron të krijojë lidhje të thella emocionale me ta.

Të qenit kaq vetëmohuese dhe e gatshme për të ndihmuar të tjerët e bën atë një nga thirrjet e para kur dikush ka nevojë për një mike apo dikë që të bisedojë.

Njerëzit dynden drejt saj dhe kjo i pëlqen asaj. Ajo arrin një kënaqësi të madhe në jetë kur rrethohet nga një grup miqsh me të cilët ndjen një lidhje të fortë.

4. Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Një Dashi nuk i pëlqen të mërzitet dhe nuk ka asgjë më të mërzitshme për të sesa të qenit vetëm.

Të qenit vetëm për një kohë të gjatë pa dyshim që do ta bëjë atë nervoz. Duke dashur gjithmonë të jetë në lëvizje dhe të argëtohet, ajo do të shmangë të kthyerit në shtëpi pas punës.

Kur të përfundojë dita, ajo do të shkojë atje ku ka njerëz vetëm për t’u ulur dhe argëtuar.

5. Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Nuk ka asgjë tjetër që Gaforrja vlerëson më shumë sesa miqtë dhe familjen e saj. Duke qenë më të rëndësishmet në jetën e saj, ajo do të dëshirojë të kalojë sa më shumë kohë me ta.

Edhe nëse ajo është lodhur gjatës ditës ose nuk ndihet aq mirë, ajo do të ngrihet për të shkuar tek njerëzit e saj.

Të kesh një rreth të mirë shoqëror është e rëndësishme për të sepse marrëdhëniet e saj janë si thesare.

6. Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Të jesh me aq vetbesim, një femër Luan ka shumë mundësi që të bëjë miqë shumë lehtë. Të kesh një grup të madh miqsh e bën një rreth të madh shoqëror dhe kjo sjell shumë ftesa.

Ajo pëlqen të jetë e ftuar për të shkuar diku dhe nuk dëshiron të humbasë asnjë mundësi në jetë. Duke qenë një udhëheqëse e lindur, ajo krijon edhe një rreth shoqëror shumë të mirë.

7. Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Një femër Akrep është e shoqërueshme, por patjetër që i duhet të paktën pak kohë të jetë e vetme.

Ajo është aq pasionante sa që ndonjëherë duke qenë kaq “e ndezur” gjatë gjithë kohës me një grup njerëzish mund t’i lodhë emocionet e saj dhe ajo do të duhet të bëjë një hap prapa në mënyrë që të rimbushet.

Sidoqoftë, kur ajo të jetë e rimbushur dhe e pranishme, mund të ketë jetën e ahengut dhe të vlerësojë me të vërtetë grupin e saj shoqëror.

8. Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Një Binjakë e ka në rregull të jetë në mes të të qenit një flutur shoqërore dhe të qenit e tërhequr. Ajo do të jetë e etur për jetën dhe e gatshme të thërrasë të gjithë miqtë e saj një ditë.

Ditë të tjera, mund ta gjeni atë të lumtur të mbështjellur nën batanije, kurse ditë të tjera në rrëmujë duke shikuar Netflix.

Për shkak të kësaj ajo do të duhet të planifikojë kur të dalë jashtë për të siguruar që ka një ekuilibër.

9. Demi (20 Prill – 20 Maj)

Një Dem do të shkojë në tubime sociale dhe tek miqtë, por me shumë gjasë nuk do ta iniciojë kurrë atë.

Nëse miqtë ose kolegët e saj e ftojnë atë, atëherë ajo do të dalë nëse ndjehet mirë, por të qenit shoqërore nuk është kurrë gjëja e parë në mendjen e saj. Ajo e do rrethin e saj shoqëror, por nuk e ndien të nevojshme të jetë ajo për të bashkuar të gjithë.

10. Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Nuk është se një Virgjëreshë nuk dëshiron një jetë shoqërore, thjesht ajo ka një orar të tillë të zënë dhe vështirë për ta përshtatur atë.

Të jesh kaq këmbëngulëse dhe të punosh kaq shumë, ka dobitë e saj, por ndonjëherë kjo mund t’i marrë kohën që ajo të argëtohet me miqtë e saj.

Kur ajo gjen kohën për miqtë e saj, vërtetë e vlerëson atë, por nuk dëshiron të humbasë shumë punën që e bën.

11. Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Një Ujor ka aftësi shumë të mira sociale kur është me miqtë e saj, por ajo sinqerisht e do kohën e saj të rrijë e vetme.

Ajo nuk ndjehet e varur si shenjat e tjera nëse shkon disa ditë pa dalur me miqtë e saj.

Ka shumë të ngjarë që ajo të shkojë në të gjitha ngjarjet e mëdha, por nëse ato janë të vogla dhe shumë larg patjetër që nuk do të merakoset.

12. Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Duke qenë shenja më e disiplinuar e zodiakut, mund të ketë përfitimet e saj.

Por shumicën e kohës një Bricjap do të zgjedhë atë që i duhet për të bërë me përgjegjësi, sesa të kalojë kohë me rrethin e saj shoqëror.

Ajo vërtetë e vlerëson të pyeturit dhe të ftuarit për të dalur jashtë.

Por ajo nuk do ta ndiejë të nevojshme aspak ftesën nëse i ka mbetur vetëm një detyrë pa u kryer në listën e saj.