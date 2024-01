Cilat janë shenjat e horoskopit që i magjepsin të tjerët?

1. Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Ka diçka tek Akrepi që duket sikur thotë: “Hej, më shiko mua”. Nuk është vetëm tërheqja seksuale, por ka edhe shumë se kaq. Ata kanë vetëbesim, kanë mister dhe kanë diçka që i bën njerëzit të duan të dinë më shumë rreth tyre.

Një Akrep është magjepsës kur flet dhe ata nuk e kanë asnjë problem të mbledhin njerëz përreth dhe t’i bëjnë ata të ndjehen të veçantë vetëm për të qenë në praninë e tyre. Kur një Akrep e ka vëmendjen drejt jush, juve ju duket sikur ju kanë këputur këmbët.

2. Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Luani është si dielli dhe njerëzit duan të kenë pak nga ajo rreze dielli që të shkëlqejë mbi ta. Ata janë verbuesë dhe kur futen në një dhomë, ata e mbizotërojnë atë. Për shkak se Luanët janë kaq tërheqës, nuk është e vështirë të shihet pse ata janë udhëheqës dhe kanë kaq shumë njerëz që duan t’i ndjekin ata. Ata janë të sigurtë, të guximshëm dhe argëtues.

Për fat të mirë, Luanët nuk abuzojnë me pushtetin dhe nuk e përdorin atë për të kontrolluar njerëzit e tjerë. Një Luan mund të hyjë në një dhomë duke mos njohur askënd dhe do të dalë me një mori miqsh të rinj. Luanët janë miqësorë, të hapur dhe bisedues, por gjithmonë mbajnë diçka mbrapa.

3. Demi (20 Prill – 20 Maj)

Demat janë një forcë e natyrës. Kur Demi futet në një dhomë, duket sikur dhoma ka marrë magnet dhe energji. Ata kanë një dëshirë për jetën dhe për të përfituar sa më shumë nga çdo rast.

Demat janë flirtuesë natyralë dhe duken sikur po flirtojnë edhe në qoftë se nuk janë duke e bërë. Ata janë magjepsës dhe kur ju kushtojnë vëmendje, ju ndiheni të veçantë dhe të magjepsur. Ndërsa Demi gëzon të qenit në shtëpi, ka raste kur ata thjesht duhet të dalin jashtë dhe të festojnë, dhe janë ato periudha kur ata ndjehen më të gjallë.

4. Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Ju mund të keni përshtypje të gabuar se Bricjapët nuk janë të shoqërueshëm dhe të paparashikueshëm. E vërteta është se Bricjapët janë të gjallë, shoqërorë dhe të lezetshëm. Atyre iu pëlqen të udhëtojnë dhe kur vizitojnë vende të reja, ata zakonisht bëjnë miq të rinj kudo që shkojnë. Kurse në shtëpi, ata gjithmonë kanë takime shoqërore me miqtë dhe familjen.

Nëse takoni një Bricjap në fillim, mund të mos e dini se sa tërheqës janë, por sa më shumë të bisedoni me ta, aq më dinamikë dhe tërheqës bëhen.

5. Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Peshoret janë mahnitës në mënyrën se si i bëjnë njerëzit e tjerë të ndjehen. Ata janë simpatikë dhe shoqërorë, por jo të rremë. Atyre iu pëlqen që gjërat të jenë të drejta, kështu që ata do të bëjnë gjithçka me fuqinë e tyre për të ndihmuar që të arrihet drejtësia.

Ata nuk e konsiderojnë veten shumë seriozisht dhe kjo është ajo që i bënë aq tërheqës. Peshoret janë shumë të këndshëm dhe magjikë në mënyrën sesi merren me njerëzit e tjerë. Njerëzit priren të magjepsen dhe të joshen nga tërheqja e Peshores.

6. Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Dashi ka vetëbesim të jenë ata që janë. Ata janë të guximshëm, të gjallë dhe tregimet që ata tregojnë mund të mahnitin çdo audiencë. Dashi vazhdimisht sfidon veten dhe kjo i bën ata tërheqës.

Atyre iu pëlqen të bëjnë gjëra që nuk i kanë bërë kurrë më parë dhe nëse diçka i frikëson, kjo i nxit ata që ta bëjnë edhe më shumë. Të kesh diçka që përballet me frikën e tyre i bën ata tërheqës. Mund të jetë entuziazmi i tyre që është tërheqës ose mbase është pikëpamja e tyre pozitive për jetën.

7. Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Virgjëreshat janë të shkëlqyeshëm dhe kur jeni personi më i zgjuar në dhomë, njerëzit do të vijnë tek ju, të paktën njerëzit që janë mjaft të sigurt për ta lënë Virgjëreshën të sundojë. Virgjëreshat kujdesen për atë që njerëzit mendojnë rreth tyre dhe gjithashtu mund të kenë pak nevojë për vëmendje.

Nuk është se ata nuk janë interesantë apo të veçantë, por thjesht ata do t’ju japin gjithçka që dëshironi kur ta kërkoni prej tyre. Virgjëreshat mund të jenë pak të ashpër, por kjo nuk nuk do të thotë se janë mizorë, ata thjesht duan të jenë të drejtpërdrejtë dhe ndonjëherë nuk mund të ndryshojnë.

8. Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Peshqit janë të ndërlikuar gjë që i bën ata interesantë. Ata kujdesen shumë për të tjerët dhe janë shumë intuitivë. Por kur fillojnë të ndjehen keq, ata mund të mbyllen shumë shpejt.

Ndonjëherë ata janë të përmbajtur për t’u afruar shumë me njerëzit dhe për t’i dhënë shumë atyre, por gjithmonë do t’i japin dikujt një mundësi të dytë. Ata kanë standarde jashtëzakonisht të larta kur bëhet fjalë për punën e tyre.

9. Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Shigjetarët janë njerëz të vërtetë dhe persona ekstrovertë. Ata jetojnë për të takuar njerëz të rinj, të kenë përvoja të reja dhe entuziazmi i tyre i bën ata shumë tërheqës. Ata janë të përqendruar në vetvete, gjë që i bën të duken me vetëbesim, por ata patjetër kanë pasiguritë e tyre.

Njerëzit nën shenjën e Shigjetarit kanë tendencë të jenë disi filozofikë dhe intelektualë. Ata janë bujarë dhe me humor të mirë, gjë që i bën ata të pëlqyeshëm nga të tjerët.

10. Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Gaforret janë shumë të dhembshur dhe dashamirës, gjë që i tërheq njerëzit. Gaforret mund të ndjehen të lodhur duke u dhënë të tjerëve vazhdimisht. Ata duan të jenë të pavarur dhe të ngritur, por mund të jenë shumë të dyshimtë ndaj njerëzve dhe qëllimeve të të tjerëve nëse mendojnë se janë të shfrytëzuar.

Kur janë në dashuri, ata mund të jenë jashtëzakonisht të varur dhe të kenë nevojë pë partnerin e tyre. Ka raste kur ata thjesht duan të zhduken.

11. Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Ndonjëherë Ujorët nuk lidhen me njerëzit, nuk është se ata nuk kënaqen me njerëzit e tjerë, por thjesht humbin në mendjen e tyre. Ata gjithmonë krijojnë, mendojnë dhe vijnë me zgjidhje dhe risi të reja, kështu që nuk kanë kohë të shoqërohen ose të dëgjojnë njerëzit e tjerë.

Ujorët gjithashtu kanë tendencë të shkëputen kur ka shumë emocione me të cilat duhet të merren.

12. Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Binjakët janë tërheqës në mënyrën se si flasin me të tjerët dhe i bëjnë ata të ndjehen të qetë dhe interesantë, por ata mund të shpërqendrohen lehtë. Ju mund të mos e dini se kush do të jeni me një Binjakë, por nuk është e nevojshme ta zbuloni menjëherë.

Ata nuk e kanë për qëllim të zhgënjejnë njerëzit, por mund të jenë të dobët dhe të harrojnë takime të rëndësishme dhe angazhime shoqërore. Sidoqoftë, ata janë shumë të zgjuar dhe dinë të bëjnë një bisedë nxitëse dhe emocionuese.