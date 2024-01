Shenja kineze e horoskopit gjen fat të madh në dashuri para përfundimit të këtij muaji

Epo si thonë:Vit i ri, fat i ri!

•Lepuri (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035)

Lepur, nëse jeni beqar, fati juaj në dashuri këtë muaj varet nga qëndrimi juaj për atë që besoni, duke mbajtur të vendosur respektin për veten dhe vetëvlerësimin tuaj dhe të mos tërhiqeni nga standardet tuaja të larta. Pavarësisht se kush përpiqet t’ju fajësojë apo manipulojë, qëndroni të fortë. Fati ju ka kthyer dhe do t’ju çojë te personi i duhur, ndërsa do t’ju japë një shkëlqim, një vendim të fortë në të njëjtën kohë.

Nëse jeni në një lidhje, besoni mbi të gjitha intuitës tuaj këtë muaj, veçanërisht kur ju dhe partneri juaj jeni në një mjedis grupi me miqtë ose familjen tuaj. Fati juaj në dashuri ose do të zbulojë papajtueshmëritë e mëdha mes jush ose do t’ju tregojë saktësisht pse duhet të jeni mirënjohës për partnerin e mrekullueshëm që keni. Ky realizim premton të sjellë një ndryshim novator tek ju.