Horoskopi 5 janar, parashikimet e yjeve për nesër

Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten periudha e vështirë vazhdon për ju për shkak të ndjesive që po përjetoni. Mos u shqetësoni, kurrë mos thuaj kurrë sepse së shpejti mund të ketë lajme interesante. Për sa i përket punës, po bëni shumë përpjekje, por ndjeni se nuk jeni të vlerësuar dhe keni mbështetjen e duhur nga kolegët dhe eprorët.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten dita nuk do të shkojë e qetë. Duhet të kërkoni dashurinë për të mbërritur, përndryshe është e vështirë të bjerë nga qielli. Nëse tashmë keni një partner, kujdes nga xhelozia e tij. Ju mund të vazhdoni projektet tuaja.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten me Hënën e favorshme dhe Mërkurin aktiv, një tjetër ditë interesante pret për shenjën tuaj. Për sa i përket punës, do të duhet shumë kujdes. Marsi në opozitë gjeneron njëfarë nervozizmi, mund ta humbisni lehtësisht durimin.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten Venusi në kundërshtim mund të çojë në disa dyshime në dashuri. Sidomos nëse historia juaj tashmë është mjaft e turbullt. Në punë priten shumë paqartësi, sidomos nga pikëpamja ekonomike. Ju keni shpenzuar përtej mundësive tuaja.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten ndonjëherë ju flisni shumë dhe përfundoni duke e bërë atë në mënyrë të papërshtatshme. Mërkuri dhe Hëna në kundërshtim mund të çojnë në një konflikt në dashuri. Mundohuni të sqaroheni me partnerin tuaj. Për sa i përket punës, mund të ketë debate me shefin.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten ditë e shkëlqyer për ndjenjat. Marrëdhëniet e reja mund të lindin papritmas. Për sa i përket punës, jini të padurueshëm, sikur asgjë të mos ju ka pushtuar. Megjithatë ndonjëherë është vërtet e vështirë të ruash qetësinë, por këshilla është të kafshosh gjuhën.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten me këtë Hënë të favorshme keni një dëshirë të madhe për të vepruar dhe për të dhënë më të mirën tuaj. Përfitoni prej tij për të realizuar projektet që keni në mendje. Sa i përket punës, së shpejti do të ketë mundësi të shkëlqyera karriere, jini gati. Keni shumë bashkëpunime për të realizuar.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten mund të lindin dashuri të reja, madje mund të ketë edhe rikthime të bujshme. Në këtë periudhë jeni shumë kritikë. Për sa i përket punës, deri në fund të muajit do t’ju kërkohet të merrni vendime të mëdha.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten një ditë e shkëlqyer për të sqaruar çdo diskutim dhe tension. Në fakt, ju keni ndjenjën se shumë gjëra nuk po funksionojnë ashtu siç do të dëshironit. Për sa i përket punës, është një periudhë trazirash të mëdha. Me pranverën do të ketë lajme të mira, bëhuni gati.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten dita premton mirë nga shumë këndvështrime, yjet do t’ju ndihmojnë gjatë gjithë javës dhe në përgjithësi gjatë pjesës së parë të 2024. Takime të këndshme përpara, si në aspektin e dashurisë ashtu edhe në atë të punës. Do të zgjidhni probleme të rëndësishme dhe do të ktheheni me zhurmë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten ju pret një ditë në të cilën të diskutoni për dashurinë ose t’u përgjigjeni takimeve me një ndjenjë të caktuar. Ditë ideale sidomos për ata që janë beqarë. Për sa i përket punës, shfrytëzojeni rastin për të zgjidhur çështjet e vjetra.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten Hëna është gjithmonë e favorshme, jepini liri dashurisë dhe ndjenjave. Për sa i përket punës, një ditë e dobishme për të realizuar projektet tuaja dhe gjithçka që ndodh në kokën tuaj. Merrni këshilla nga një person i veçantë dhe i besuar.