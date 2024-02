Horoskopi 3 shkurt, si do të jetë kjo fundjavë për secilën shenjë

Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën ajo që po vjen është sigurisht një fundjavë e rëndësishme, e karakterizuar nga guximi. Nëse jeni kapur mes dy historive, ka ardhur koha për të marrë një vendim. Bej zgjedhjen tende dhe merr guxim të madhë për çdo gjë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën do të jetë një fundjavë në të cilën do të duhet të përpiqeni të zgjidhni një problem të vogël personal. Mos u shqetësoni nëse ndiheni veçanërisht të lodhur si fizikisht ashtu edhe mendërisht sepse do të keni mundësi të rikuperoheni në fundjavë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën, një fundjavë që premton të jetë interesante, por ju ende përjetoni dyshime të forta, veçanërisht nëse keni biznesin tuaj. Ju duhet të vazhdoni të besoni në veten tuaj dhe në idetë tuaja që do t’ju japin kënaqësi të madhe në të ardhmen.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën gjatë orëve të ardhshme ka të ngjarë që t’ju duhet t’i përgjigjeni aktivisht problemeve të ndryshme që kanë lindur në vendin e punës. Përveshni mëngët dhe bëni punën mirë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën një fundjavë pozitive për shumë prej jush. Hapuni me një person që mendoni se është pika juaj e referencës. Ditët e para të javës së ardhshme do të jenë gjithashtu të favorshme për ju.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën disa prej jush kanë vështirësi fizike, ndiheni të stresuar dhe nën presion. Mundohuni të relaksoheni dhe nëse është e mundur shkoni në një udhëtim. Kini kujdes me diskutimet, përpiquni të shmangni ato të padobishme. Jini më fleksibël dhe më pak të prekshëm se zakonisht.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën muaji shkurt do të jetë i rëndësishëm për të kuptuar se në cilin drejtim po shkoni, si në punë ashtu edhe në dashuri. Pra po vjen një moment ku mund të ketë shumë dyshime, hutim dhe madje tensione të cilat më pas do të duhet të çojnë në vendime përfundimtare. Mundohuni të qëndroni të qartë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën do jini më pak kritik dhe prekës, përndryshe mund të prishni marrëdhëniet sentimentale dhe miqësie. Nëse duhet të bëni disa kritika, përpiquni të qëndroni deri të dielën, përndryshe mund të prishni edhe një miqësi historike.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën duke mos pasur paragjykime, nuk ka gjasa të dështoni qëllimet tuaja. Edhe pse nuk keni njohuri në të gjitha fushat, ju hidheni në to pa ndonjë frikë të veçantë. Jini të pranishëm dhe veproni gjithmonë personalisht dhe sigurisht jo nga pas.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën nëse e doni vërtet familjen tuaj, mos e lini pas dore për punë. Gjeni kohë për të qenë me partnerin dhe fëmijët tuaj duke organizuar edhe një udhëtim jashtë qytetit. Disa prej jush po përpiqen të rikuperohen financiarisht pasi kanë bërë shpenzime të çmendura.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën gjëja më e rëndësishme që duhet të bëni tani është të gjeni sërish energji të mirë psikofizike sepse së fundmi gjërat kanë qenë paksa të rënda. Të jeni të sigurt, situata së shpejti do të ndryshojë për mirë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën ju pret një fundjavë interesante, por e lodhshme, e cila është disi e ngjashme me periudhën e fundit. Një pikë kthese po vjen, sidomos për ata që janë ndarë apo kanë përjetuar një krizë të fortë dashurie gjatë muajit janar, por shkurti do jetë muaj i mirë.