10 dokumentarët më të mirë në Netflix

Ikja është lumturi, por dija është fuqi.

Kjo është arsyeja pse dokumentari modest është më i rëndësishëm se kurrë, duke zbuluar të vërteta, duke ofruar këndvështrime të ndryshme dhe duke ju prezantuar me histori që mund të mos i keni hasur në kohën tuaj të shkurtër në këtë planet.

Ofertat dokumentare të Netflix janë gjëra të forta, me shumë nga filmat dhe seritë e shërbimit të transmetimit që dëshmojnë se disa janë orët më të përfolura të kohërave të caktuara në jetën tonë dhe të tjerat fluturojnë nën radar, pavarësisht ekselencës së tyre. Nga shqyrtimi i Ava DuVernay për burgosjen masive të zezakëve në SHBA tek një i preferuar i Sundance për një kamp veror gjithëpërfshirës për të rinjtë me aftësi të kufizuara, nga një krim i vërtetë (por jo siç e dini) thelbësor për dokumentarin e Michael Jordan, madje edhe jo-sportdashësit do t’i pëlqejnë, ka diçka për të mësuar nga të gjithë në këtë listë, shkruan AlbEu.com.

Ne kemi grumbulluar filmat më të mirë dokumentarë dhe serialet televizive në Netflix, kështu që ju mund të shikoni disa nga historitë e vërteta më të çuditshme, më emocionuese, të krijuara nga ata krijues që harxhojnë orë e orë të tëra duke redaktuar gjetjet e tyre në një rrugë imponuese.

1. Disclosure



2. “Sr.”



3. Icarus



4. Crip Camp: A Disability Revolution



5. Dick Johnson Is Dead



6. The Last Dance



7. Casting JonBenet



8. Is That Black Enough for You?!?



9. Chasing Coral



10. Strong Island



/AlbEu.com/