Shoferi hyn me makinë në konsullatën kineze, vritet nga policia (VIDEO)

Policia e San Franciskos në SHBA njoftoi se ka vrarë një burrë një ditë më parë, i cili futi makinën e tij në konsullatën kineze në zonën ku jepen vizat e hyrjes.

Menjëherë më pas, konsullata kineze postoi në ËeChat se zyra e vizave është pezulluar përkohësisht deri në një njoftim të dytë.

Detajet e ngjarjes janë ende të paqarta dhe policia ka bërë të ditur se ende nuk ka identifikuar identitetin e sulmuesit.

NEW VIDEO: Car crashes into the Chinese Consulate in San Francisco.

A witness says the driver, who was shot by police, yelled “Where’s the CCP?” pic.twitter.com/40g2eUsZNH

— BNO News (@BNONews) October 10, 2023