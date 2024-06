FOTO/ Nuk keni për ta njohur, Rihanna zbulon për herë të parë flokët e saj natyralë

Ditët e fundit e kemi parë të eksperimentojë shpesh me “look-un”, por me fotot e fundit të Rihanna-s zbuluan se ajo ka gjithmonë nga pas skuadrën e saj të parukierëve që kujdesen që ajo të shkëlqejë në çdo dalje publike.

Megjithatë çfarë kemi parë deri më sot nuk kanë qenë flokët e saj natyralë. Ylli i pop-it është fotografuar disa orë më parë me flokë shumë të shkurtër kaçurrelë, një paraqitje e rrallë e saj me flokët natyralë.

Riri është fotografuar në një nga zonat më të njohura të New York e veshur stil, me një bluzë ngjyrë gri të cilën e kombinoi me një pallto ngjyrë kafe.