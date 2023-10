Kush është Ismail Haniyeh, njeriu që drejton Hamasin nga luksi i Katarit

Menjëherë pasi filloi sulmi brutal i Hamasit ndaj Izraelit më 7 tetor, filloi të qarkullonte një video e liderit të grupit terrorist, Ismail Haniyeh, në zyrën e tij elegante në kryeqytetin e Katarit, Doha.

Haniyeh ndjek sulmin e përgjakshëm në Al Jazeera dhe së bashku me zyrtarë të tjerë të Hamasit “përulen në shenjë mirënjohjeje” për vrasjen e mbi 1.400 izraelitëve, duke përfshirë të paktën 1.000 civilë.

Haniyeh është kritikuar nga shumë palestinezë për vite me radhë për një jetë të rehatshme larg Gazës në monarkinë e Gjirit të pasur me naftë, e cila ofron strehë për udhëheqësit e grupit terrorist dhe një platformë të njohur ndërkombëtarisht për të përhapur propagandën e saj përmes Al Jazeera, raporton The Times of Israel.

Para fitores së Hamasit kundër Fatahut në zgjedhjet palestineze të vitit 2006, ai u emërua kryeministër i Autoritetit Palestinez në Rripin e Gazës dhe pasuria e tij u rrit me shpejtësi falë kontrollit që ai dhe ministrat e tjerë në qeverinë e Hamasit ushtronin mbi ekonominë e Gazës dhe taksave që mblidhnin për mallrat e importuara nga Egjipti, transmeton Index.

Zyrtarët e lartë të Hamasit, vendosën një taksë prej 20 për qind për të gjithë tregtinë që kalonte nëpër tunele, sipas një raporti të vitit 2014 në Inet, një faqe interneti mediatike izraelite.

Një zyrtar i lartë palestinez pretendon se kontrabanda përmes tuneleve ka kthyer 1700 zyrtarë të Hamasit në milionerë, sipas një raporti në të përjavshmen saudite Al-Mayal.

Në vitin 2010, Haniyeh shpenzoi katër milionë dollarë për të blerë një tokë në Rripin e Gazës pranë kampit të refugjatëve Shati, dhe e regjistroi atë në emër të dhëndrit të tij, sipas revistës egjiptiane Rose al-Yusuf. Që atëherë, Haniyeh ka blerë disa apartamente, vila dhe ndërtesa në Gaza, të regjistruara në emrat e 13 fëmijëve të tij.

Pasuria e tij është në kontrast të plotë me varfërinë endemike të Gazës, ku rreth gjysma e popullsisë është e papunë duke e bërë Gazën një nga vendet më të varfra në botë. /GazetaExpress