Mbretëria e Bashkuar merr vendimin e rëndësishëm për emigrantët që shkojnë me gomone në Angli

Gjykata e Lartë e Londrës ka vendosur që plani i Britanisë për të dërguar emigrantët në Ruandë është legjitim.

Vendimi është cilësuar një fitore për kryeministrin Rishi Sunak, i cili ka bërë një premtim politik për të menaxhuar numrin rekord të emigrantëve që shkojnë në vend me gomone, nëpërmjet kanalit të La Manshit.

BREAKING: Government plans to deport asylum seekers to Rwanda are lawful, the High Court has ruled. pic.twitter.com/vKo3dasTRV

— TalkTV (@TalkTV) December 19, 2022