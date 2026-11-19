Kompania Waymo ka vendosur të pezullojë shërbimin e taksive autonome në autostradat e Shteteve të Bashkuara, pasi autoritetet e Kalifornisë i ndaluan automjetet pa shofer të qarkullojnë në autostradat e këtij shteti. Ky veprim erdhi pas disa incidenteve në të cilat automjetet autonome u përfshinë në situata të rrezikshme rrugore, duke ngritur dyshime mbi sigurinë e teknologjisë që synon të zëvendësojë shoferët njerëzorë.
Departamenti i Automjeteve Motorike i Kalifornisë (DMV) shpalli ndalimin më 11 nëntor, pasi arriti në përfundimin se automjetet e Waymo-s paraqisnin një rrezik të menjëhershëm për sigurinë publike. Sipas autoriteteve, në një prej incidenteve, tre automjete pa shofer hynë në një zonë me punime rrugore, duke u futur mes mjeteve dhe pajisjeve të punëtorëve.
Të lidhura
None found
Një tjetër ngjarje ndodhi më 6 nëntor në San Francisko. Një automjet Waymo u filmua teksa përpiqej të kalonte dy makina të patrullës së policisë rrugore, të cilat kishin bllokuar qarkullimin për të kontrolluar trafikun. Pamjet u përhapën shpejt në rrjetet sociale dhe rikthyen debatin mbi aftësinë e inteligjencës artificiale për të kuptuar situata të papritura në rrugë.
Në video shihet automjeti autonom që përpiqet të kalojë përmes zonës së kontrolluar nga policia, ndërsa makinat e patrullës po kryenin një ndërhyrje për menaxhimin e trafikut. Ngjarja u bë një nga shembujt më të komentuar të vështirësive që mund të hasin automjetet pa shofer kur përballen me situata që dalin jashtë rregullave të zakonshme të qarkullimit.
Pas vendimit të Kalifornisë, Waymo njoftoi se do të kufizonte përkohësisht udhëtimet komerciale në autostrada në të gjitha tregjet ku ofron këtë shërbim. Kompania deklaroi se do të vazhdojë testimet në autostrada, por vetëm me specialistë të trajnuar pas timonit.
Ndalimi nuk prek shërbimin e taksive autonome në rrugët e zakonshme urbane, ku automjetet e kompanisë vijojnë të transportojnë pasagjerë. Megjithatë, pezullimi i udhëtimeve në autostrada përbën një pengesë të rëndësishme për zgjerimin e teknologjisë, pasi pikërisht udhëtimet në distanca të gjata konsiderohen një prej objektivave kryesore të industrisë së automjeteve autonome.
Autoritetet amerikane kanë bërë të ditur se kufizimet do të qëndrojnë në fuqi derisa kompania të tregojë se ka marrë masa efektive për të parandaluar përsëritjen e incidenteve.
Waymo, pjesë e grupit Alphabet, kompania mëmë e Google, po përpiqet të zgjerojë shërbimin e saj në qytete të ndryshme amerikane. Por zhvillimet e fundit tregojnë se, pavarësisht përparimit të madh teknologjik, automjetet pa shofer vazhdojnë të përballen me vështirësi kur duhet të interpretojnë situata komplekse dhe të paparashikueshme në trafik.