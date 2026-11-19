Tre shkencëtarë nga qyteti Karlsruhe në jugperëndim të Gjermanisë janë shpallur fitues të Çmimit Gjerman të së Ardhmes për vitin aktual, falë një zbulimi që synon të tejkalojë kufizimet ekzistuese në transferimin e të dhënave.
Gjatë një ceremonie të mbajtur të mërkurën në mbrëmje në Berlin, presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier u dorëzoi vlerësimin Christian Koos nga Instituti i Teknologjisë i Karlsruhes, Matthias Lauermann nga Vanguard Automation dhe Philipp Dietrich nga Keystone Photonics.
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Projekti i tyre inovativ, i titulluar “Printimi 3D në shkallë nanometrike: Mikroçipa fotonikë dhe ura drite për të ardhmen digjitale”, parasheh një qasje krejtësisht të re në fushën e komunikimit të të dhënave.
Ekipi hulumtues po punon për një sistem që në të ardhmen do të garantojë shpejtësi më të lartë transmetimi dhe konsum më të ulët energjie, duke zëvendësuar energjinë elektrike me dritën si mjet bartës të informacionit.
Metodologjia e tyre është projektuar për të lehtësuar testimin e mikroçipave optikë dhe për t’i ndërlidhur ata me njëri-tjetrin me precizion maksimal, duke hedhur kështu themelet për rrjete më të fuqishme komunikimi dhe qendra të dhënash të përshtatura për inteligjencën artificiale.
Me rritjen e digjitalizimit dhe zgjerimin e sistemeve të inteligjencës artificiale, sasia e të dhënave po shënon rritje të vazhdueshme, duke ushtruar presion në rritje mbi qendrat e të dhënave dhe infrastrukturën e komunikimit. Transmetimi tradicional me sinjale elektrike shkakton konsum më të madh energjie, gjenerim nxehtësie dhe humbje sinjali, sidomos kur rritet shpejtësia e transferimit.
Studiuesit përdorin printimin 3D me rezolucion shumë të lartë në nivel nanometrik për të lidhur automatikisht çipat dhe fibrat optike përmes përcjellësve tredimensionalë të dritës me përmasa jashtëzakonisht të vogla. Këto struktura, të quajtura lidhje fotonike me tela, eliminojnë nevojën për metodat e mëparshme komplekse të ndërlidhjes dhe hapin rrugën për prodhim masiv në sasi të mëdha.
Qëllimi përfundimtar i teknologjisë është të mundësojë prodhimin ekonomik dhe në shkallë të gjerë të sistemeve fotonike, të cilat do të gjejnë zbatim në qendrat e të dhënave dhe aplikacionet e inteligjencës artificiale.
Çmimi Gjerman i së Ardhmes, i cili u nda për herë të 30-të këtë vit, ka një vlerë prej 250.000 eurosh, e barabartë me rreth 281.000 dollarë amerikanë. Ky nderim i jepet çdo vit nga presidenti gjerman studiuesve dhe inxhinierëve, puna e të cilëve në kërkimin themelor dhe të aplikuar sjell zgjidhje për sfida të rëndësishme shoqërore, me perspektivë reale për sukses ekonomik dhe hapje të fushave të reja të zhvillimit.