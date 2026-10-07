Sulme kibernetike të dyshuara me AI në Korenë e Jugut, në rrezik të dhënat e 850 mijë personave

Dy nga kishat më të mëdha të Koresë së Jugut po hetojnë incidente kibernetike që mund të kenë nxjerrë në pah të dhënat personale të qindra mijëra besimtarëve. Oasis Security, kompani e specializuar në sigurinë kibernetike, gjeti të dhëna dhe gjurmë të sulmeve në një server jashtë vendit, të lidhur me kishat Yoido Full Gospel Church dhe SaRang Church në Seul.
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Shqetësim të veçantë ngre dyshimi se sulmuesit mund të kenë përdorur mjete të inteligjencës artificiale. Ekspertët e Oasis Security thanë se në regjistrat e sulmeve u gjetën përmendje të “nën-agjentëve”, si dhe raporte të hollësishme që dukeshin të krijuara automatikisht.
Yoido Full Gospel Church bëri të ditur se, sipas vlerësimit fillestar, mund të jenë komprometuar të dhënat e deri në 850 mijë anëtarëve. Të dhënat përfshijnë emra dhe datëlindje; në një numër më të kufizuar rastesh përfshihen edhe ndryshime të numrave të identifikimit, adresat dhe numrat e telefonit.
Kisha ka nisur të njoftojë personat e prekur, ka ndërprerë aksesin nga jashtë dhe ka përditësuar fjalëkalimet e serverëve.
Ndërkohë, SaRang Church ka ngritur një grup emergjence dhe e ka njoftuar incidentin te autoritetet përkatëse. Sipas Oasis Security, sulmuesit mund të kenë përfituar nga një dobësi në sistemin e anëtarësimit të kishës, që mund të ketë lejuar hyrjen në të dhënat e rreth 89,600 llogarive.
Incidenti ndodh pas disa sulmeve të tjera ndaj bankave të Koresë së Jugut, ku u komprometuan të dhëna të klientëve. Presidenti Lee Jae-myung ka deklaruar më herët se besohet që në disa prej këtyre sulmeve të jenë përdorur mjete të inteligjencës artificiale.