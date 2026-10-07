Paris Brunner mahnit në Francë, Manchester Unitedi e sheh si yllin e ardhshëm të sulmit

Paris Brunner po kalon periudhën më të shkëlqyer të karrierës së tij deri tani. Paraqitjet e sulmuesit 20-vjeçar të Monacos kanë bërë që ai të përmendet si objektiv i disa prej klubeve më të mëdha të Evropës.
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Futbollisti gjerman e ka nisur në mënyrë mbresëlënëse sezonin në Francë, ku është shndërruar në një nga lojtarët kryesorë të skuadrës. Forma e tij ka tërhequr edhe vëmendjen e përzgjedhësit të Gjermanisë, Jurgen Kloppit.
Brunner iu bashkua akademisë së Borussia Dortmundit në vitin 2020, kur ishte vetëm 14 vjeç. Në katër sezonet e kaluara me ekipet e moshave të klubit gjerman, ai realizoi 56 gola në 74 ndeshje, duke konfirmuar që në moshë të re talentin e veçantë.
Viti 2023 ishte veçanërisht i suksesshëm për të me përfaqësueset e moshave të Gjermanisë. Brunner fitoi Kampionatin Evropian U17, ku shënoi katër gola, ndau Këpucën e Artë dhe u shpall lojtari më i mirë i turneut.
Po atë vit, ai ishte pjesë e ekipit gjerman që triumfoi në Kupën e Botës U17 në Indonezi. Sulmuesi shënoi pesë herë, përfshirë edhe një gol në finalen ndaj Francës, ndërsa në përfundim fitoi Topin e Artë të kompeticionit.
Dortmundi u përpoq ta mbante lojtarin përmes një kontrate profesionale, por negociatat mes dy palëve nuk sollën marrëveshje. Për këtë arsye, në gusht të vitit 2024 klubi gjerman e transferoi Brunnerin te Monaco për rreth katër milionë euro, duke shmangur largimin e tij pa përfitim financiar.
Monaco e huazoi menjëherë te Cercle Brugge në Belgjikë. Aty Brunner u përball për herë të parë me ritmin e futbollit profesionist dhe me angazhimet në garat evropiane.
Fillimi nuk ishte i lehtë, pasi ai u dëmtua dhe qëndroi jashtë fushës për më shumë se dy muaj. Megjithatë, në vetëm tetë ndeshje si titullar arriti të shënonte gjashtë gola.
Sezoni i tij i parë i plotë te Monaco nuk rezultoi sipas pritjeve. Sulmuesi nuk po gjente hapësirë të mjaftueshme në formacionin e parë dhe për një periudhë u aktivizua edhe me ekipin U21.
Pavarësisht vështirësive në klub, Brunner vazhdoi të ishte vendimtar me Gjermaninë. Në katër paraqitje me përfaqësuesen U20, ai realizoi tetë gola, mes tyre dy ndaj Italisë dhe një hat-trick kundër Rumanisë.
“Efikasiteti i tij para portës mbetet i klasit botëror për moshën e tij”, deklaroi trajneri i Gjermanisë U20, Hannes Wolf.
Situata ndryshoi pas emërimit të Filipe Luisit në stolin e Monacos. Dëmtimet e sulmuesve Folarin Balogun dhe Matthias Abline në fillim të sezonit i hapën Brunnerit rrugën për të luajtur në qendër të repartit ofensiv.
Ai e shfrytëzoi menjëherë mundësinë. Në përballjen me Gornik Zabrzen, në kuadër të kualifikimeve të Ligës së Kampionëve, Brunner shënoi golin që vulosi fitoren 3-2 të Monacos.
Më pas ai realizoi pesë gola në gjashtë ndeshje, duke përfshirë edhe një dopietë spektakolare ndaj Marseille.
Një prej golave të tij erdhi pas një aksioni individual të gjatë. Brunner mori topin pas një rivënieje nga porta, përshkoi një pjesë të madhe të fushës, hyri në zonë dhe e mposhti portierin me qetësi.
Filipe Luis e cilësoi atë realizim si një “kryevepër”.
Paraqitjet e fundit nuk kanë kaluar pa u vënë re nga Jürgen Klopp. Përzgjedhësi i Gjermanisë e ka përshkruar Brunnerin si një talent të madh dhe ka konfirmuar se sulmuesi ndodhet në vëmendjen e kombëtares.
Brunner është grumbulluar tashmë me Gjermaninë U21. Në debutimin e tij, ai shënoi dy gola në fitoren 4-0 ndaj Letonisë, në ndeshjen e vlefshme për kualifikimet e Evropianit U21.
E ardhmja e tij ndërkombëtare mbetet gjithashtu një çështje e hapur, pasi Brunner ka prejardhje nga Kongo dhe mund të zgjedhë të përfaqësojë Republikën Demokratike të Kongos. Deri tani, megjithatë, ai ka spikatur me Gjermaninë në të gjitha nivelet e moshave.
Rritja e formës së tij ka shtuar interesimin e klubeve të mëdha. Liverpooli raportohet se po e ndjek situatën, ndërsa Manchester Unitedi konsiderohet një prej skuadrave që mund të provojë ta transferojë.
Vlera e Brunnerit aktualisht llogaritet në rreth 15 milionë euro, një shifër e konsiderueshme, por ende relativisht e ulët për një sulmues 20-vjeçar që po tregon këtë potencial në Ligue 1.
Shpejtësia, forca fizike, aftësia për të fituar duelet një kundër një dhe instinkti në zonën e rreptësisë janë elementet që e bëjnë atë një profil tërheqës për Premier Leaguen.
Manchester Unitedi është në kërkim të alternativave në sulm. Dëmtimi i Benjamin Sesko dhe paraqitjet jo bindëse të Joshua Zirkzees e kanë bërë edhe më të domosdoshme gjetjen e një zgjidhjeje për repartin ofensiv.
Brunner nuk shihet më vetëm si një talent premtues. Me atë që ka treguar së fundmi te Monaco, ai po shfaqet si një nga futbollistët e rinj më të kërkuar në futbollin evropian.