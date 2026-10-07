Flluskë në prag të plasjes”/ Ekspertët paralajmërojnë se AI mund të përdoret edhe për armë biologjike

Flluskë në prag të plasjes”/ Ekspertët paralajmërojnë se AI mund të përdoret edhe për armë biologjike

Shqetësimet për të ardhmen e inteligjencës artificiale po shtohen mes investitorëve dhe politikëbërësve, të cilët paralajmërojnë si për krijimin e një flluske financiare, ashtu edhe për pasoja që mund të cenojnë sigurinë globale.

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Gjatë konferencave të mbajtura në Singapor, debati rreth AI-së është përqendruar përtej avantazheve ekonomike. Në qendër të vëmendjes është edhe rreziku që sistemet autonome të mos mbeten më nën kontrollin e njerëzve ose të përdoren për objektiva të rrezikshme.

Vivian Balakrishnan, ministri i Jashtëm i Singaporit, shprehu shqetësim për kërcënimet që mund të lidhen me armët e drejtuara nga inteligjenca artificiale dhe me sistemet autonome.

Një paralajmërim tjetër erdhi nga Kiran Mazumdar-Shaw, themeluese e kompanisë Biocon, e cila ngriti mundësinë që teknologjia të shfrytëzohet për krijimin e patogjenëve të rrezikshëm. Ajo bëri thirrje për vendosjen e rregullave më të forta në nivel ndërkombëtar, duke theksuar se nuk mjafton vetëm vetërregullimi i kompanive.

Paralelisht, tregjet financiare po përballen me shqetësime lidhur me vlerësimet e larta të kompanive që lidhen me AI-në. Ray Dalio, themeluesi i Bridgewater, e ka cilësuar entuziazmin e tanishëm si një “flluskë”, e cila mund të pësojë korrigjim nëse investimet nuk sjellin kthimet e pritshme.


Shtuar 7.10.2026 19:42

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