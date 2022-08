LISTA/ Dhjetë shtetet me internetin më të shpejt në botë

Interneti dhe shpejtësia e përhapjes së tij është ndër faktorët më të rëndësishëm në botën teknologjike. Shpejtësia e përhapjes matet me megabit për sekond (mbps), derisa uebfaqja e statistikave, “worldpopulationreview”, publikoi listën e shteteve që posedojnë internetin më të shpejt në telefon.

Shteti i parë në këtë listë është Emiratet e Bashkuara Arabe me 238.06 Mbps, pasuar nga Koreja e Jugut me 202.61 Mbps, Norvegjia 177.72, Katari 172.18, Kina 165.18, Kuvajti 157.18, Arabia Saudite 155.98, Qipro 144.64, Bullgaria 142.27 dhe Zvicra me 135.70 Mbps.

Kjo listë përditësohet në bazë të ndryshimeve së statistikave.

Sipas ekspertëve të teknologjisë, shpejtësia mesatare globale e shkarkimit në ‘broadband’ që nga 2021-a ishte 113.35.