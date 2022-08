​Pesë arsye pse ecja në rërë është e shëndetshme

Përveç notit, ekziston edhe një aktivitet tjetër i dobishëm për kohën e lirë për të cilin trupi juaj do t’ju falënderojë, dhe ai është ecja zbathur në rërë.

Pse duhet të ecni zbathur në rërë dhe thjesht të shijoni ecjen?

Stërvitje për disa grupe muskujsh – Ecja në rërë është një tendosje e pazakontë për trupin, përveç nëse sigurisht jetoni buzë detit dhe e bëni atë çdo ditë. Ky aktivitet përfshin disa grupe muskujsh në të njëjtën kohë. Aktivizohen jo vetëm këmbët, kyçet dhe muskujt e këmbëve, por edhe muskujt e vitheve dhe të barkut.

Një shëtitje e ngadaltë por e gjatë përgjatë plazhit me rërë do të tonifikojë muskujt e këmbëve tuaja.

Konsumi efikas i kalorive – Sipas hulumtimeve, ecja në një sipërfaqe të butë dhe të pabarabartë mund të djegë shumë më tepër kalori sesa ecja në një sipërfaqe të sheshtë. Kjo për faktin se më shumë muskuj janë të përfshirë,

Humor të mirë – Ecja në rërë është vërtetuar se stimulon prodhimin e endorfinës, hormonit të lumturisë. Ai jo vetëm që do t’ju përmirësojë disponimin dhe do t’ju bëjë më të lumtur, por gjithashtu shërben si një parandalim i shkëlqyer i kushteve depresive.

Trajtim spa natyral – Rëra është një eksfoliant i shkëlqyer natyror. Kontakti i këmbëve dhe rërës nxit qarkullimin e limfës, e cila është një parandalim i shkëlqyer i sëmundjeve vaskulare dhe venave me variçe. Duke marrë frymë në ajrin e detit, ne e mbushim trupin me jod, i cili është i nevojshëm për lëkurën me shkëlqim.

Reduktimin e stresit – Një shëtitje dhe kontakti me natyrën, në këtë rast me rërën, lejon mbushjen e rezervave të energjisë, uljen e nivelit të stresit, stimulimin e sistemit imunitar dhe përmirësimin e cilësisë së gjumit./Alsat