Google zgjeron konkurrencën me Nvidia-n me dy sisteme të specializuara për inteligjencën artificiale

Google njoftoi të hënën dy konfigurime të tjera të procesorëve që zhvillon vetë për inteligjencën artificiale, duke shtuar konkurrencën ndaj Nvidia-s, kompanisë amerikane të teknologjisë që kryeson tregun e çipave për këtë fushë, sipas Bloomberg.
TPU 8tx dhe TPU 8i Max, siç quhen sistemet, nuk janë çipa të ndërtuar nga e para. Ato janë variante të specializuara të njësive ekzistuese të përpunimit tensorik të gjeneratës së tetë të Google.
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Lajmi për prezantimin e tyre u raportua fillimisht nga Bloomberg. Më pas, Google bëri publike hollësitë për sistemet përmes një njoftimi zyrtar.
TPU-të u zhvilluan në fillim për shërbimet e vetë Google, mes tyre Search, YouTube dhe modelet Gemini të inteligjencës artificiale. Më vonë, kompania nisi t’i ofronte përmes Google Cloud, si edhe të dërgonte sisteme TPU drejtpërdrejt në disa qendra të dhënash të klientëve.
TPU 8tx u drejtohet institucioneve qeveritare dhe bizneseve në sektorë të rregulluar, ku mbrojtja e informacionit të ndjeshëm gjatë përpunimit është e domosdoshme.
Sistemi përdor të njëjtin silikon si TPU 8t i Google, së bashku me procesorë AMD të personalizuar. Mbrojtjet e integruara në harduer izolojnë të dhënat dhe parametrat e modeleve të inteligjencës artificiale ndërsa ato janë në përdorim. Sipas Google, në disa operacione TPU 8tx arrin deri në dyfishin e shpejtësisë së TPU 8t, ndërsa masat e sigurisë shkaktojnë pothuajse asnjë rënie të performancës.
TPU 8i Max është menduar për sisteme të inteligjencës artificiale që punojnë me dritare të gjera konteksti, për shembull me baza të plota të kodit të programeve kompjuterike ose me video që zgjasin me orë.
Për këtë konfigurim, Google ka vendosur dy procesorë TPU 8i në një paketë të vetme. Kjo dyfishon fuqinë përpunuese, memorien në çip dhe kapacitetin e memories me gjerësi të lartë brezi. Ndër përdorimet e synuara janë asistentët e programimit, arsyetimi matematikor, kërkimi shkencor dhe zbulimi i barnave.
Me këto dy variante, familja e produkteve TPU të gjeneratës së tetë të Google përbëhet nga katër produkte. TPU 8t është për trajnimin në shkallë të gjerë të modeleve të inteligjencës artificiale, kurse TPU 8i standard për arsyetimin dhe nxjerrjen e rezultateve në kohë reale.
Pas njoftimit, aksionet e Alphabet shënuan rritje prej më shumë se 3% në orët e para të tregtimit në SHBA.
Zgjerimi i kësaj familjeje produktesh ndodh ndërsa çipat e Google po marrin peshë gjithnjë e më të madhe në aktivitetin e saj cloud. Në tremujorin e tretë, të ardhurat e Google Cloud arritën në 30.7 miliardë dollarë, ose 103% më shumë se në të njëjtën periudhë një vit më parë. Alphabet tha se shitjet e sistemeve TPU dhanë një kontribut të konsiderueshëm.
Google parashikon rritje të mëtejshme të shitjeve të TPU-ve gjatë tremujorit të katërt, përpara një shtimi më të madh të të ardhurave në vitin 2027.