Apple shpall investim shumëvjeçar në Türkiye për akademi zhvilluesish dhe prodhimi

Apple bëri të ditur të hënën se do të investojë për disa vite në Türkiye, ku planifikon të ngrejë pesë akademi për zhvilluesit, një qendër për zhvilluesit dhe një akademi prodhimi. Nisma synon të mbështesë zhvilluesit, sipërmarrësit dhe bizneset.
Sipas kompanisë, pesë Akademitë e Zhvilluesve të Apple do të çelen brenda tre viteve të ardhshme. E para do të nisë në vitin 2027 në Stamboll, kryeqytetin tregtar të vendit.
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Pjesëmarrësit do të mund të ndjekin pa pagesë programe nëntëmujore për programim, dizajn, marketing, menaxhim projektesh dhe inteligjencë artificiale. Këto programe do t’i përgatisin për karrierë në ekonominë e aplikacioneve.
Po në vitin 2027, Apple do të hapë në Stamboll edhe një Qendër për Zhvilluesit, ku do të organizohen seminare, aktivitete dhe takime individuale me ekspertët e kompanisë.
Një akademi prodhimi pritet të hapet në vitin 2028 në Ankara, kryeqytetin e vendit. Ajo do t’u ofrojë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, studentëve dhe sipërmarrësve trajnime e konsulencë falas.
Akademia në Ankara do të jetë e dyta e Apple për prodhimin në botë dhe e para jashtë SHBA-së. Programi i trajnimeve do të përfshijë mësimin automatik, mirëmbajtjen parashikuese, automatizimin e avancuar dhe robotikën.
Apple tha se me këtë investim kërkon të fuqizojë ekosistemin e zhvillimit të aplikacioneve në Türkiye dhe t’i ndihmojë prodhuesit të përdorin inteligjencën artificiale e teknika më inteligjente prodhimi.
Njoftimi pasoi pritjen që presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i bëri kryetarit të Bordit të Drejtorëve të Apple, Tim Cook, në kompleksin presidencial në Ankara.