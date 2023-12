Google heq 13 aplikacione të infektuara nga Play Store: Fshijini menjëherë!

Google ka njoftuar se ka hequr 13 aplikacione të demshme të zbuluar nga ekipi hulumtues McAfee Mobile nga Android 1 Play Store si të infektuar me malware Xamalicious.

Për këtë arsye, këshilla për ata që i kanë instaluar është të vazhdojnë menjëherë me anulimin.

Konkretisht, lista është si më poshtë:

Essential Horoscope for Android

3D Skin Editor for PE Minecraft

Logo Maker Pro

Auto Click Repeater

Count Easy Calorie Calculator

Sound Volume Extender

LetterLink

NUMEROLOGY: PERSONAL HOROSCOPE &NUMBER PREDICTIONS

Step Keeper: Easy Pedometer

Track Your Sleep

Sound Volume Booster

Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot

Universal Calculator

Studiuesit shpjegojnë se Xamalicious përfaqëson një prapavijë Android të bazuar në platformën Xamarin me burim të hapur. Aplikacionet e infektuara përdorin disa teknika të inxhinierisë sociale për të fituar privilegje të nivelit të lartë për të lejuar pajisjen të komunikojë me një server pa e ditur përdoruesi. Në këtë pikë, serveri shkarkon një ngarkesë të dytë në telefon, e cila është në gjendje të marrë kontrollin e plotë të pajisjes dhe të kryejë veprime të tilla si klikimi në reklama, instalimi i aplikacioneve dhe më shumë pa pëlqimin e përdoruesit.

Natyrisht, aplikacionet në fjalë janë hequr nga Google nga Play Store pas raportimit dhe në rast instalimi rekomandohet çinstalimi. /zero1.al/