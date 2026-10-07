Bytyqi: Pas shqyrtimit kushtetues do të kuptohet ndikimi i Ligjit për Specialen

Bytyqi: Pas shqyrtimit kushtetues do të kuptohet ndikimi i Ligjit për Specialen

Pas miratimit të ndryshimeve dhe plotësimeve në Ligjin për Dhomat e Specializuara të Kosovës, avokatët Asdren Bytyqi dhe Adrian Ibrahimi kanë analizuar pasojat e mundshme të tij dhe nevojën për vlerësim kushtetues.

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Duke folur në emisionin FIVE, Bytyqi tha se është ende herët për të dhënë një vlerësim përfundimtar mbi efektin e ligjit. Sipas tij, kjo mund të bëhet vetëm pasi të shqyrtohet përputhshmëria e tij me Kushtetutën.

Ai theksoi se çdo përfundim lidhur me ndikimin e deritanishëm të ligjit do të ishte i parakohshëm, për sa kohë që procesi i vlerësimit të kushtetutshmërisë nuk ka përfunduar.

Avokati Adrian Ibrahimi u shpreh se miratimi i ligjit nuk duhet të ketë pasoja negative për imazhin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Ai tha se pret që ky veprim dhe projektligji i miratuar dje të interpretohen si kërkesë për zbatimin e plotë, të barabartë dhe objektiv të së drejtës nga Dhomat e Specializuara, dhe jo me konotacion negativ.

Ibrahimi rikujtoi gjithashtu se Dhomat e Specializuara janë themeluar me vetëdije dhe vullnet nga shteti i Kosovës, duke nënvizuar se drejtësia duhet të zbatohet në mënyrë objektive.


Shtuar 7.10.2026 19:42

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