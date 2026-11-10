ZYRTARE: Renault Clio, vetura më e shitur në Kosovë gjatë tetë muajve të parë të 2026

ZYRTARE: Renault Clio, vetura më e shitur në Kosovë gjatë tetë muajve të parë të 2026

Renault Clio ka zënë vendin e parë mes të gjitha modeleve të veturave të reja të homologuara në Kosovë nga janari deri në gusht 2026. Gjatë kësaj periudhe janë homologuar 206 njësi të modelit francez.

Sipas raportit të Qendrës së Automjeteve të Kosovës (QAK), në tetë muajt e parë të vitit janë homologuar gjithsej 2,418 vetura të reja. Clio kryeson renditjen e përgjithshme, jo vetëm atë të veturave urbane apo të kategorisë së vet.

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Epërsia e tij është veçanërisht e dukshme në segmentin B, një kategori e rëndësishme për veturat kompakte dhe urbane. Pas 206 njësive të Clio-s renditen Toyota Yaris, në vendin e dytë me 79 njësi, dhe Dacia Sandero, në të tretin me 67.

Kështu, Clio ka 127 njësi më shumë se konkurrenti më i afërt në segmentin B, një diferencë që tregon qartë epërsinë e tij në këtë kategori.

Modeli mbetet në krye edhe kur krahasohen veturat e të gjitha segmenteve. Me 206 njësi të homologuara, Renault Clio lë pas Skoda Scala me 154 dhe Volkswagen Taigo me 146. Asnjë model tjetër i ri në Kosovë nuk e ka arritur këtë shifër gjatë periudhës janar–gusht 2026.

Clio është prej vitesh një emër i njohur në kategorinë e vet, ndërsa gjenerata e re e ka zhvilluar më tej formulën e modelit. Dizajni modern, përmasat e përshtatshme për qytet, teknologjia bashkëkohore, ekonomia në përdorim dhe raporti konkurrues mes çmimit dhe asaj që ofron duket se kanë gjetur shpejt blerës edhe në Kosovë.

Për përdorim të përditshëm, vetura ndërthur përmasat kompakte për lëvizje në qytet me prakticitetin për familjen dhe një pamje e pajisje moderne.

Këtë herë, përtej përshtypjeve, janë shifrat që e përcaktojnë renditjen: 206 njësi, vendi i parë në segmentin B dhe vendi i parë mes të gjitha modeleve të reja të homologuara. Renault Clio është modeli kryesues në Kosovë për tetë muajt e parë të vitit 2026.


Shtuar 10.11.2026 14:05

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