Videoja e pastrimit të një Ford Mustang të vitit 1965 tërheq vëmendje në internet

Një Ford Mustang i vitit 1965 është bërë objekt i një videoje pastrimi që ka tërhequr vëmendjen e mijëra përdoruesve në internet. Në pamje, ndryshku largohet nga karroceria e veturës klasike përmes një procesi të realizuar nga një krijues përmbajtjesh në Pensilvani.
Pas zhytjes në një enë me acid, vetura u nxor dhe u la me ujë nën presion të lartë. Ndërsa shtresa e ndryshkut hiqej, ngjyra origjinale e karrocerisë nisi të dukej përsëri, transmeton Telegrafi.
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Pas videos qëndron Trevor Malloy, i njohur në Instagram si minute_of_dangle. Ai merret profesionalisht me heqjen e bojës dhe publikon rregullisht pamje nga proceset e largimit të ndryshkut. Përmbajtja e tij ka tërhequr më shumë se 476 mijë ndjekës.
Rezultati te Mustangu i vitit 1965 ishte mbresëlënës: në përfundim të pastrimit, në pjesën e çeliktë të karrocerisë pothuajse nuk dukej më ndryshk.
Pamja më e mirë, megjithatë, nuk do të thoshte se vetura ishte gati të dilte në rrugë. Procesi kishte nxjerrë në pah kryesisht karrocerinë metalike, ndërsa shumë pjesë të tjera ende mungonin.
Reagimet ndaj videos ishin të shumta dhe pozitive. Një përdorues shkroi se e kishte hapur videon për enën me acid, por kishte vazhduar ta shihte për larjen me presion.
Një tjetër përdorues e përshkroi si përmbajtjen më të kënaqshme që kishte parë gjatë muajve të fundit.
Me një koment me humor reagoi edhe llogaria zyrtare e Ford Mustang në Instagram, duke falënderuar për «banjën».
Interesi për këto pamje tregon se videot e pastrimit dhe restaurimit të veturave të vjetra vijojnë të jenë ndër përmbajtjet më të pëlqyera në rrjetet sociale.