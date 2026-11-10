VLEN: Musa Xhaferi po bllokon ratifikimin e marrëveshjes kufitare me Shqipërinë

VLEN: Musa Xhaferi po bllokon ratifikimin e marrëveshjes kufitare me Shqipërinë

Ratifikimi në Kuvend i marrëveshjes mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë për kontrollin kufitar hyrje-hyrje nuk ka përparuar. Procedura nuk është shqyrtuar ende nga Komisioni për politikë të jashtme, që drejtohet nga Musa Xhaferi.

Sipas VLEN-it, për shkak të kësaj vonese, propozimi nuk u përfshi në seancën plenare të parashikuar për sot. Nismën ligjore për ratifikimin e marrëveshjes e ka paraqitur Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme.

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Deputetët e VLEN-it e cilësojnë marrëveshjen të rëndësishme për qarkullimin më të lehtë të qytetarëve dhe forcimin e lidhjeve rajonale, sidomos në drejtim të Kosovës dhe Shqipërisë. Ata e lidhin gjithashtu me realizimin e projekteve strategjike infrastrukturore, përfshirë Korridorin 8, rrugën Shkup–Bllacë dhe aksin Tetovë–Prizren.

Marrëveshja parasheh sistem të përbashkët kontrolli hyrje-hyrje në pesë vendkalime kufitare mes dy vendeve. Qytetarët që kalojnë kufirin do të ndalen vetëm një herë dhe do t’i nënshtrohen një kontrolli të vetëm.

Në mesin e pikave kufitare të përfshira është edhe Qafë Thana. Megjithëse aty zbatohet sistemi “One stop shop”, modeli i kontrollit hyrje-hyrje nuk është vënë ende plotësisht në funksion. Me marrëveshjen e re, edhe në këtë vendkalim parashikohet vetëm një kontroll për qytetarët.

Deputetët e VLEN-it thonë se ende nuk dihet se kur marrëveshja do të shqyrtohet nga komisioni parlamentar dhe kur mund të rikthehet në seancë plenare për ratifikim.


Shtuar 10.11.2026 14:07

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