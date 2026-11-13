Volkswagen përgatit T-Roc R 2027, me pamje më sportive dhe më shumë fuqi

Fotografitë e para të prototipit T-Roc R 2027 janë publikuar nga Volkswagen, ndërsa prezantimi zyrtar i modelit pritet të bëhet deri në fund të këtij muaji.
Megjithëse ende mban kamuflazh, versioni i ri sportiv shfaq një pamje më agresive.
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Raportimet tregojnë se T-Roc R mund të marrë motorin turbo 2.0-litërsh të Golf R, me rreth 328 kuaj fuqi dhe tërheqje në të katër rrotat.
Nëse konfirmohet, kjo fuqi do të ishte dukshëm më e lartë se ajo e gjeneratës së mëparshme, e cila arrinte rreth 296 kuaj fuqi.
Flitet edhe për mundësinë e një sistemi mild-hybrid 48 volt, por Volkswagen nuk ka bërë ende të ditura specifikat teknike, çmimin apo datën kur modeli do të dalë në treg.
T-Roc R 2027 mund të renditet ndër modelet e fundit sportive të Volkswagen me motor benzinë, përpara kalimit të markës drejt elektrifikimit.