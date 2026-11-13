Ymeri dhe Rizvanolli përplasen në Kuvend për sektorin e energjisë

Importi i energjisë elektrike, gjendja e KEK-ut dhe marrëveshja për “Elektroserverin” shkaktuan debat në Kuvendin e Kosovës mes deputetes së LDK-së, Janina Ymeri, dhe ministres së Ekonomisë, Artane Rizvanolli.
Ymeri kritikoi qeverinë për menaxhimin e sektorit dhe koston e importit. Ajo tha se për intervalin nga ora 17:00 deri në 18:00 ishte planifikuar importi i 275 megavatëve me çmim mesatar prej 162 eurosh për megavat. Sipas saj, kjo i kushton vendit mbi 46 mijë euro për vetëm një orë dhe pasqyron gjendjen e sektorit pas 6 vjetësh qeverisje.
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Deputetja ngriti shqetësime edhe për KEK-un. Ajo përmendi punësimin e 777 personave gjatë vitit 2025, rënien e fitimit dhe prodhimit të energjisë, si dhe realizimin vetëm të pjesshëm të investimeve kapitale. Ymeri foli gjithashtu për sigurinë në punë pas vdekjes së katër punëtorëve, hodhi akuza për manipulime në tregun e energjisë duke përmendur disa kompani e persona dhe kritikoi marrëveshjen për “Elektroserverin” dhe furnizimin me rrymë në veri.
Rizvanolli iu përgjigj kritikave për “Elektroserverin”, duke thënë se marrëveshja u finalizua në vitin 2022 mbi bazën e një marrëveshjeje të vitit 2013, të cilën, sipas saj, qeveria nuk e kishte dëshiruar. Ministrja tha se marrëveshja e mëparshme nuk ishte zbatuar dhe se pas 11 vjetësh ishte dashur ndërhyrja e tyre që në atë zonë të fillonin faturimi dhe pagesat.
Duke iu drejtuar edhe deputetit Burim Ramadani, ministrja krahasoi kohëzgjatjen mesatare të ndërprerjeve të energjisë. Sipas saj, treguesi SAIDI ishte 110 orë për një familje kosovare në vitin 2018, ndërsa vlerësimi për vitin 2025 është 60 orë, pothuajse sa gjysma.
Përplasja mes pushtetit dhe opozitës për importin, prodhimin, investimet dhe administrimin e sektorit të energjisë u zhvillua në kohën kur punëtorët e KEK-ut po mbajnë protesta.