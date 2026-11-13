Protestat në Francë hyjnë në të shtunën e pestë, mobilizohen deri në 70 mijë policë e xhandarë

Një tjetër fundjavë protestash kundër rritjes së kostos së jetesës pritet në Francë. Për të shtunën, më 14 nëntor, janë njoftuar tubime dhe marshime në disa qytete, ndërsa Parisi mbetet në qendër të vëmendjes së autoriteteve.
Në të gjithë vendin, autoritetet franceze parashikojnë të angazhojnë deri në 70 mijë policë dhe xhandarë për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike.
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Ministri i Brendshëm, Laurent Nunez, i tha televizionit “LCI” se plani i angazhimit do të jetë i ngjashëm me atë të së shtunës së kaluar dhe me masat e zbatuara që prej 24 tetorit. Numri përfundimtar i forcave do të shqyrtohet në një takim të planifikuar më 13 nëntor.
Nunez shpjegoi se bëhet fjalë për një strukturë të lëvizshme dhe fleksibël, që mund të përshtatet me zhvillimet në terren.
Sipas ministrit, grupet që vlerësohen si rrezik për rendin publik priren të shpërndahen në grupe të vogla për t’u shmangur masave të sigurisë.
Dalja në rrugë më 14 nëntor do të shënojë të shtunën e pestë radhazi të protestave kundër shtrenjtimit të jetesës. Në mobilizime marrin pjesë lëvizja “Jelekët e Verdhë” dhe disa organizata rinore.
Pritet që protestave t’u bashkohet edhe kolektivi “Enfantiste”, i cili kundërshton dhunën ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve. Pjesëmarrje pritet gjithashtu nga organizata që kundërshtojnë një projektligj për prezumimin e përdorimit të ligjshëm të armëve nga forcat e rendit, si edhe nga aktivistë të mjedisit.
Përmasat e mobilizimit dhe numri i lartë i forcave të sigurisë tregojnë se autoritetet po përgatiten për një tjetër ditë të tensionuar, sidomos në kryeqytet, ku pritet të zhvillohet një pjesë e rëndësishme e protestave.