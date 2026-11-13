Protestat në Francë hyjnë në të shtunën e pestë, mobilizohen deri në 70 mijë policë e xhandarë

Protestat në Francë hyjnë në të shtunën e pestë, mobilizohen deri në 70 mijë policë e xhandarë

Një tjetër fundjavë protestash kundër rritjes së kostos së jetesës pritet në Francë. Për të shtunën, më 14 nëntor, janë njoftuar tubime dhe marshime në disa qytete, ndërsa Parisi mbetet në qendër të vëmendjes së autoriteteve.

Në të gjithë vendin, autoritetet franceze parashikojnë të angazhojnë deri në 70 mijë policë dhe xhandarë për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike.

Të lidhura

None found

Ministri i Brendshëm, Laurent Nunez, i tha televizionit “LCI” se plani i angazhimit do të jetë i ngjashëm me atë të së shtunës së kaluar dhe me masat e zbatuara që prej 24 tetorit. Numri përfundimtar i forcave do të shqyrtohet në një takim të planifikuar më 13 nëntor.

Nunez shpjegoi se bëhet fjalë për një strukturë të lëvizshme dhe fleksibël, që mund të përshtatet me zhvillimet në terren.

Sipas ministrit, grupet që vlerësohen si rrezik për rendin publik priren të shpërndahen në grupe të vogla për t’u shmangur masave të sigurisë.

Dalja në rrugë më 14 nëntor do të shënojë të shtunën e pestë radhazi të protestave kundër shtrenjtimit të jetesës. Në mobilizime marrin pjesë lëvizja “Jelekët e Verdhë” dhe disa organizata rinore.

Pritet që protestave t’u bashkohet edhe kolektivi “Enfantiste”, i cili kundërshton dhunën ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve. Pjesëmarrje pritet gjithashtu nga organizata që kundërshtojnë një projektligj për prezumimin e përdorimit të ligjshëm të armëve nga forcat e rendit, si edhe nga aktivistë të mjedisit.

Përmasat e mobilizimit dhe numri i lartë i forcave të sigurisë tregojnë se autoritetet po përgatiten për një tjetër ditë të tensionuar, sidomos në kryeqytet, ku pritet të zhvillohet një pjesë e rëndësishme e protestave.


Shtuar 13.11.2026 18:55

Injeksionet për dobësim dhe humbja e shikimit, FDA rendit shenjat që duhen vëzhguar

Injeksionet për dobësim dhe humbja e shikimit, FDA rendit shenjat që duhen vëzhguar
Në 43-vjetorin e shpalljes së Republikës Turke të Qipros Veriore, Erdogan: Qiproja mbetet çështje kombëtare

Në 43-vjetorin e shpalljes së Republikës Turke të Qipros Veriore, Erdogan: Qiproja mbetet çështje kombëtare
Geoffrey Hinton paralajmëron: Inteligjenca artificiale mund t’i shpëtojë kontrollit njerëzor brenda tre vjetësh

Geoffrey Hinton paralajmëron: Inteligjenca artificiale mund t’i shpëtojë kontrollit njerëzor brenda tre vjetësh
Arrestimi i vëllait për çështjen e dopingut, Pirro Dhima paraqet dorëheqjen që ministri grek nuk e pranon

Arrestimi i vëllait për çështjen e dopingut, Pirro Dhima paraqet dorëheqjen që ministri grek nuk e pranon
Katër ditë pas dënimit me 10 vite e gjashtë muaj burg, Russell Brand dërgohet në një institucion me joga e palestra

Katër ditë pas dënimit me 10 vite e gjashtë muaj burg, Russell Brand dërgohet në një institucion me joga e palestra
Irani njofton sulm me dronë ndaj bazës amerikane në Bahrein, autoritetet paralajmërojnë qytetarët

Irani njofton sulm me dronë ndaj bazës amerikane në Bahrein, autoritetet paralajmërojnë qytetarët
Larg ndalimeve të talibanëve, vajzat afgane ndeshin pengesa për shkollim edhe në Iran e Pakistan

Larg ndalimeve të talibanëve, vajzat afgane ndeshin pengesa për shkollim edhe në Iran e Pakistan
Zjarr në një kompleks petrokimik në Rusi; tre anije tregtare goditen nga dronët pranë Rumanisë

Zjarr në një kompleks petrokimik në Rusi; tre anije tregtare goditen nga dronët pranë Rumanisë
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet