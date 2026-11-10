Toyota përgatit kamionçinën e vogël Kei-01, me shpejtësi të kufizuar dhe pa leje qarkullimi në autostrada

Me modelin Kei-01, Toyota synon të rikthejë markën Scion. Kjo kamionçinë e vogël pritet të nisë prodhimin në vitin 2027 në Indiana të SHBA-së.
Kei-01 do të ketë motor trecilindërsh me vëllim 660 kubikë, transmision CVT dhe tërheqje në të katër rrotat.
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Kamionçina është rreth 3.35 metra e gjatë, mund të bartë deri në 272 kilogramë dhe ka një hapësirë ngarkese që mund të kthehet në platformë të sheshtë.
Megjithatë, përdorimi i saj kufizohet nga shpejtësia maksimale prej vetëm 40 kilometrash në orë: Kei-01 nuk lejohet të qarkullojë në autostrada.
Me timonin në anën e djathtë, automjeti fillimisht do t’u ofrohet vetëm kompanive, institucioneve, fermerëve dhe përdoruesve të tjerë të flotave të automjeteve.
Toyota parashikon ta prodhojë në sasi të kufizuara. Krahas rikthimit të Scionit, kompania ka edhe dy koncepte të tjera automjetesh, SxS dhe BKE.