Tesla Model S Plaid përplaset pasi i shpërthen goma në 286 km/h

Një Tesla Model S Plaid po lëvizte në një segment të Autobahn-it gjerman ku nuk kishte kufizim shpejtësie, kur drejtuesi deklaroi se dëgjoi një shpërthim të fortë.
Pas incidentit, automjeti humbi drejtimin, rrëshqiti, doli nga rruga dhe u përmbys. Në ngjarje nuk u përfshi asnjë makinë tjetër, ndërsa hapësira e pasagjerëve pësoi dëme kryesisht të kufizuara.
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Sipas shoferit, shkak për aksidentin mund të ketë qenë goma e pasme Goodyear Eagle F1 SuperSport.
Ai tregon se vetëm pas përplasjes mori vesh se një numër gomash të këtij modeli ishin tërhequr nga tregu, pasi ekzistonte mundësia që pjesa e shkeljes të shkëputej.
Megjithëse tërheqja është kryer, ajo prekte një grup të kufizuar prej rreth 69 gomash. Deri në këtë moment, hetuesit nuk kanë vërtetuar se një defekt i gomës ishte përgjegjës për aksidentin.
Drejtuesi deklaron se nuk ka marrë dëmtime të rënda, por parashikon se rikuperimi do t’i kërkojë disa muaj.