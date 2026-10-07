Koci i drejtohet Kushtetueses për votimin e presidentes pas mesnatës

Koci i drejtohet Kushtetueses për votimin e presidentes pas mesnatës

Avokati Arianit Koci njoftoi se ka dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese një parashtresë lidhur me atë që ai e konsideron moszbatim të aktgjykimit në çështjet KO256/26 dhe KO258/26.

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Sipas Kocit, Gjykata Kushtetuese kishte vendosur që procedura për zgjedhjen e presidentit të mbyllej deri më 6 tetor 2026. Megjithatë, ai pretendon se votimi ka vijuar edhe pas kalimit të mesnatës.

Avokati iu referua nenit 226 të aktgjykimit, duke theksuar se aty përcaktohet edhe pasoja juridike në rast se afati nuk respektohet, përkatësisht shpërndarja e Kuvendit.

Në njoftimin e tij, Koci deklaroi se vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë të detyrueshme dhe se moszbatimi i tyre cenon funksionimin e shtetit dhe shoqërisë.

“Sot kam depozituar në Gjykatën Kushtetuese njoftimin për moszbatimin e aktgjykimit në rastet KO256/26 dhe KO258/26”, tha ai.

“Gjykata kishte përcaktuar qartë se procedura për zgjedhjen e Presidentit duhej të përfundonte deri më 6 tetor 2026. Sipas të dhënave publike, votimi ka vazhduar edhe pas mesnatës”, vijoi Koci.

Ai shtoi se neni 226 i aktgjykimit përcakton shpërndarjen e Kuvendit si pasojë juridike në rast të mosrespektimit të afatit.

“Vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë të detyrueshme. Pa zbatimin e tyre, nuk ka shtet e shoqëri”, përfundoi ai.


Shtuar 7.10.2026 09:16

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