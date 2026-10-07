Spanja çon në 42 ndeshje rekordin e saj pa humbje

Spanja mposhti Kroacinë 2-1 në duelin e raundit të katërt të grupeve të Ligës A në Ligën e Kombeve të UEFA-s.
Me këtë fitore në transfertë, kombëtarja spanjolle regjistroi triumfin e 11-të radhazi. Ndërkohë, seria e saj pa humbje shkoi në 42 takime, shifra më e lartë e arritur ndonjëherë në futbollin botëror.
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Spanja ka fituar të katër ndeshjet e zhvilluara, duke marrë 12 pikë. Kjo i garanton të paktën vendin e dytë në grup dhe kualifikimin në çerekfinalet e Ligës së Kombeve.
Emri i kundërshtarit të saj do të mësohet më vonë. Edhe Portugalia e siguroi para kohe kalimin në fazën me eliminim, pasi fitoi po ashtu të katër ndeshjet e saj.
Spanja është kampionia në fuqi e botës.