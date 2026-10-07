Suzuki nxjerr në treg SKY, modelin e saj të parë elektrik kei

Suzuki nxjerr në treg SKY, modelin e saj të parë elektrik kei

Suzuki ka zbuluar në Japoni SKY-n, automjetin e parë elektrik të pasagjerëve të kompanisë në kategorinë kei.

Të lidhura

None found

Me një gjatësi prej rreth 3.4 metrash, modeli përdor një bateri të vogël LFP me kapacitet 26 kWh dhe mund të përshkojë deri në 310 kilometra me një karikim. Dorëzimet e para pritet të fillojnë më 16 nëntor.

Efikasiteti dhe dimensionet e reduktuara janë në qendër të konceptit të SKY. Sipas Suzuki-t, automjeti konsumon 97 Wh/km dhe arrin autonominë prej 310 kilometrash bazuar në ciklin WLTC të përdorur në Japoni.

Përmes përdorimit të një baterie më të vogël, prodhuesi ka ulur edhe numrin e qelizave të nevojshme, duke reduktuar kostot e një prej pjesëve më të shtrenjta të një makine elektrike.

Ndryshe nga prodhuesit që mbështeten te bateritë më të mëdha, Suzuki është përqendruar te pesha e ulët dhe konsumi më i vogël i energjisë për të siguruar autonomi të kënaqshme.

Versioni A do të ketë çmim nisës prej 2.12 milionë jenësh, afërsisht 11,925 euro. Ndërkohë, variantet G dhe X do të shiten për rreth 13,444 dhe 15,694 euro. Blerësit në Japoni mund të përfitojnë gjithashtu nga subvencionet shtetërore për automjetet elektrike, çka mund ta ulë më tej koston reale të blerjes.

Kompania japoneze ka vendosur si objektiv shitjen e rreth 1,000 automjeteve SKY çdo muaj në tregun vendas.

Gjatë vitit të ardhshëm, modeli pritet të ofrohet edhe në Evropë, ku çmimi parashikohet të jetë më i lartë për shkak të taksave, homologimit dhe shpenzimeve të importit.


Shtuar 7.10.2026 22:23

Tags:
Prodhimi i McLaren 750S do të mbyllet në vitin 2027

Prodhimi i McLaren 750S do të mbyllet në vitin 2027
Votimi për rregulloren e re të BE-së për makinat me motorë me djegie shtyhet

Votimi për rregulloren e re të BE-së për makinat me motorë me djegie shtyhet
BMW zbulon iX4 elektrik: 603 kuaj fuqi dhe autonomi deri në 689 kilometra

BMW zbulon iX4 elektrik: 603 kuaj fuqi dhe autonomi deri në 689 kilometra
Ferrari Daytona SP3 mund të arrijë deri në 13 milionë dollarë në ankandin e Londrës

Ferrari Daytona SP3 mund të arrijë deri në 13 milionë dollarë në ankandin e Londrës
E pabesueshme: Corvette C7 u gjet pas vitesh në shtratin e lumit

E pabesueshme: Corvette C7 u gjet pas vitesh në shtratin e lumit
Porsche zyrtarizon projektin e hipermakinës me motor në mes, pasardhësi i 918 Spyder afrohet

Porsche zyrtarizon projektin e hipermakinës me motor në mes, pasardhësi i 918 Spyder afrohet
MINI Countryman Untamed Edition 2027 synon terrenet e vështira me pezullim të ngritur dhe goma all-terrain

MINI Countryman Untamed Edition 2027 synon terrenet e vështira me pezullim të ngritur dhe goma all-terrain
Jaguar rikthehet në segmentin premium me modelin elektrik Type 01

Jaguar rikthehet në segmentin premium me modelin elektrik Type 01