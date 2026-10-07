Suzuki nxjerr në treg SKY, modelin e saj të parë elektrik kei

Suzuki ka zbuluar në Japoni SKY-n, automjetin e parë elektrik të pasagjerëve të kompanisë në kategorinë kei.
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Me një gjatësi prej rreth 3.4 metrash, modeli përdor një bateri të vogël LFP me kapacitet 26 kWh dhe mund të përshkojë deri në 310 kilometra me një karikim. Dorëzimet e para pritet të fillojnë më 16 nëntor.
Efikasiteti dhe dimensionet e reduktuara janë në qendër të konceptit të SKY. Sipas Suzuki-t, automjeti konsumon 97 Wh/km dhe arrin autonominë prej 310 kilometrash bazuar në ciklin WLTC të përdorur në Japoni.
Përmes përdorimit të një baterie më të vogël, prodhuesi ka ulur edhe numrin e qelizave të nevojshme, duke reduktuar kostot e një prej pjesëve më të shtrenjta të një makine elektrike.
Ndryshe nga prodhuesit që mbështeten te bateritë më të mëdha, Suzuki është përqendruar te pesha e ulët dhe konsumi më i vogël i energjisë për të siguruar autonomi të kënaqshme.
Versioni A do të ketë çmim nisës prej 2.12 milionë jenësh, afërsisht 11,925 euro. Ndërkohë, variantet G dhe X do të shiten për rreth 13,444 dhe 15,694 euro. Blerësit në Japoni mund të përfitojnë gjithashtu nga subvencionet shtetërore për automjetet elektrike, çka mund ta ulë më tej koston reale të blerjes.
Kompania japoneze ka vendosur si objektiv shitjen e rreth 1,000 automjeteve SKY çdo muaj në tregun vendas.
Gjatë vitit të ardhshëm, modeli pritet të ofrohet edhe në Evropë, ku çmimi parashikohet të jetë më i lartë për shkak të taksave, homologimit dhe shpenzimeve të importit.