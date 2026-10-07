Porsche zyrtarizon projektin e hipermakinës me motor në mes, pasardhësi i 918 Spyder afrohet

Porsche ka hyrë në fazën e zhvillimit të një hipermakine të re me motor të pozicionuar në qendër, duke sinjalizuar rikthimin e saj në nivelet më të larta të automobilizmit ekzotik, më shumë se dhjetë vjet pas përfundimit të prodhimit të 918 Spyder.
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Fillimisht, në mars, kompania gjermane kishte bërë të ditur se po analizonte mundësinë e një makine sportive që do të vendosej mbi 911. Në atë moment, projekti ishte ende në fazën e vlerësimit të disa koncepteve GT dhe hipermakinash.
Gjatë Capital Markets Day 2026, kjo ide mori një formë shumë më të qartë. Porsche konfirmoi se po krijon një platformë për një supermakinë sportive me motor në mes, e cila mund të shërbejë si bazë për një linjë të tërë modelesh mbi 911.
Formulimi “linjë modelesh” sugjeron se objektivi nuk është vetëm ndërtimi i një automjeti të vetëm. Në të ardhmen mund të shfaqen versione të ndryshme të së njëjtës arkitekturë, si coupé, roadster apo variante të tjera të derivuara.
Megjithëse të dhënat teknike vazhdojnë të ruhen me kujdes, vendosja e motorit në mes tregon se Porsche po zhvillon një arkitekturë të re dhe jo thjesht një version më agresiv të 911, transmeton Telegrafi.
Projekti pritet të ndryshojë edhe në koncept nga Mission X i prezantuar në vitin 2023. Ndërsa ai parashikonte një sistem tërësisht elektrik, hipermakina e re besohet se do të pajiset me motor me djegie të brendshme.
Porsche nuk ka bërë ende të ditur se cili do të jetë konfigurimi i këtij motori. Megjithatë, disa raportime kanë përmendur një njësi flat-eight me tetë cilindra boxer.
Për momentin, ky informacion nuk përbën një specifikë zyrtare, por mbetet vetëm një mundësi e raportuar.
Një moment kyç pritet më 15 tetor, kur Porsche do të zbulojë konceptin Mission S. Ky model pritet të luajë rolin e pararendësit të hipermakinës së ardhshme dhe mund të japë të dhëna të reja për sistemin e fuqisë.
Raportimet bëjnë të ditur gjithashtu se motori mund të projektohet dhe zhvillohet nga vetë Porsche, pa një bashkëpunim të drejtpërdrejtë me Lamborghini apo Audi.
Modeli i ri do të shihet si pasardhësi shpirtëror i 918 Spyder, prodhimi i të cilit u mbyll në vitin 2015. Ky rikthim përkon me ndryshimin e drejtimit strategjik të Porsche-s.
Kompania ka prezantuar qasjen “Value over Volume”, e cila vendos në plan të parë modelet me marzhe më të larta fitimi, personalizimin dhe pajisjet opsionale me vlerë të madhe, në vend të rritjes së thjeshtë të numrit të automjeteve të shitura.
Në përputhje me këtë strategji, Porsche dëshiron të zgjerojë ndjeshëm ofertën në segmentet D dhe E, duke synuar që pesha e këtyre modeleve në portofolin e saj të rritet me rreth 45 për qind.
Më herët, marka kishte shqyrtuar edhe zhvillimin e një gran tourer-i të ri, i cili do të ndërthurte performancën sportive me komoditetin për distanca të gjata dhe do të pozicionohej ndryshe nga Panamera. Megjithatë, ende nuk ka konfirmim se ky projekt do të prodhohet.
Plani i Porsche-s parashikon prezantimin e një makine të re çdo vit deri në vitin 2030. Në këtë kalendar përfshihen versionet elektrike të 718 Boxster dhe Cayman në vitin 2027, ndërsa për vitin 2028 parashikohet një pasardhës i Macan-it me motor me djegie, së bashku me variante hibride plug-in.
Ndërkohë, SUV-i i ri me tri radhë ulësesh, i cili do të vendosej mbi Cayenne, nuk ka marrë ende miratimin përfundimtar dhe vazhdon të jetë në fazën e shqyrtimit.
Hipermakina me motor në mes është një nga elementet kryesore të kësaj strategjie të re. Nëse projekti realizohet sipas planeve, pasardhësi i 918 Spyder mund të shndërrohet në një prej modeleve më të rëndësishme të Porsche-s gjatë viteve të ardhshme. /Telegrafi/