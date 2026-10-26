SHBA kufizon hyrjen e automjeteve BYD në bazën ushtarake në Okinawa

SHBA kufizon hyrjen e automjeteve BYD në bazën ushtarake në Okinawa

Ndërsa BYD po rrit praninë e saj në tregjet ndërkombëtare, automjetet e kompanisë kineze do të përjashtohen përkohësisht nga një zonë specifike në Japoni.

Sipas raportimeve të mediave aziatike dhe atyre të huaja, automjetet e kësaj marke janë ndaluar në një bazë ajrore amerikane për shkak të shqetësimeve që lidhen me sigurinë. Lajmi është përcjellë nga Telegrafi.

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Prej së hënës, asnjë model i BYD-së nuk do të lejohet të hyjë në Bazën Ajrore Kadena në Okinawa. Ky ishull ndodhet rreth 1.000 milje në jugperëndim të Tokios, ndërsa njoftimi u bë sot nga agjencia koreane e lajmeve “Yonhap”.

Udhëzimi i është dhënë personelit të sigurisë që të bllokojë çdo automjet të prodhuesit kinez, duke përfshirë taksitë, mjetet e dërgesave dhe automjetet që përdoren nga kontraktorët.

BYD është përfshirë më herët në listën e kompanive që, sipas Pentagonit, ofrojnë mbështetje për ushtrinë kineze.

Në dokumentin e përditësuar dhe të publikuar në qershor të këtij viti figurojnë gjithashtu marka e automjeteve “Nio”, gjiganti i tregtisë elektronike “Alibaba” dhe kompania teknologjike “Baidu”, të cilat konsiderohen bashkëpunëtore të dyshuara.


Shtuar 26.10.2026 21:16

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