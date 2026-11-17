Renault ka bërë të ditur të hënën se synon të shtojë 2,000 vende pune në Francë deri në vitin 2028, kryesisht në prodhim, ndërsa do të ulë me 1,000 numrin e pozicioneve, shumica në administratë. Lëvizjet synojnë t’i përgjigjen konkurrencës së fortë nga Kina.
Plani, i quajtur “France Industrie FutuREady”, iu prezantua sindikatave dhe synon riformatimin e veprimtarisë industriale të kompanisë përballë presionit në rritje që prodhuesit kinezë po ushtrojnë mbi industrinë evropiane të automjeteve.
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Gjatë një bisede me gazetarët, Thierry Charvet, drejtues i departamentit të cilësisë, prodhimit dhe zinxhirit të furnizimit, tha se brenda dy vjetësh do të hapen 2,000 vende pune, kryesisht për punëtorë të sektorit të prodhimit.
Renault ka afërsisht 15,000 të punësuar në sektorin industrial në Francë. Sipas planit, fabrikat do të marrin 1,650 operatorë dhe punonjës prodhimi, ndërsa 250 vende do të jenë në funksione mbështetëse indirekte dhe 100 do t’u ofrohen të diplomuarve të rinj.
Kompania parashikon edhe largimin vullnetar të 1,000 punonjësve nga pozicionet administrative dhe mbështetëse. Skema për këtë proces ende duhet të negociohet me sindikatat.
Megjithatë, Renault do të mbajë pozicione të cilësuara strategjike, mes tyre ato në inxhinierinë e baterive, elektronikë dhe softuer, sistemet e motorizimit elektrik dhe mirëmbajtjen industriale.
Në shtator, kompania njoftoi se do të investojë 600 milionë euro (660 milionë dollarë) në Spanjë deri në vitin 2030, për të prodhuar pesë modele të reja.