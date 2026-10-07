63 minatorë të Trepçës të bllokuar në horizontin 11, ministrja Rizvanolli njofton për gjendjen e tyre

63 minatorë të Trepçës të bllokuar në horizontin 11, ministrja Rizvanolli njofton për gjendjen e tyre

Një defekt në pajisjet elektrike ndërpreu furnizimin me energji në minierën e Trepçës, duke lënë të bllokuar në horizontin 11 gjithsej 63 minatorë të ndërrimit të dytë. Ky ndërrim përfundon në orën 23:00.

Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, bëri të ditur përmes një postimi në Facebook se, sipas menaxhmentit të Trepçës, minatorët janë në gjendje të mirë shëndetësore.

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Ekipet teknike po punojnë për ta riparuar defektin dhe për të rikthyer energjinë elektrike. Paralelisht, po përgatitet nxjerrja graduale e minatorëve përmes daljes emergjente. Menaxhmenti ndodhet në vendngjarje, ku kanë qenë edhe policia dhe zjarrfikësit.


Shtuar 7.10.2026 22:17

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