63 minatorë të Trepçës të bllokuar në horizontin 11, ministrja Rizvanolli njofton për gjendjen e tyre

Një defekt në pajisjet elektrike ndërpreu furnizimin me energji në minierën e Trepçës, duke lënë të bllokuar në horizontin 11 gjithsej 63 minatorë të ndërrimit të dytë. Ky ndërrim përfundon në orën 23:00.
Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, bëri të ditur përmes një postimi në Facebook se, sipas menaxhmentit të Trepçës, minatorët janë në gjendje të mirë shëndetësore.
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Ekipet teknike po punojnë për ta riparuar defektin dhe për të rikthyer energjinë elektrike. Paralelisht, po përgatitet nxjerrja graduale e minatorëve përmes daljes emergjente. Menaxhmenti ndodhet në vendngjarje, ku kanë qenë edhe policia dhe zjarrfikësit.