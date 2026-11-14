NHTSA këshillon pronarët e 720,796 automjeteve BMW t’i mbajnë të parkuara jashtë për shkak të rrezikut të zjarrit

NHTSA këshillon pronarët e 720,796 automjeteve BMW t’i mbajnë të parkuara jashtë për shkak të rrezikut të zjarrit

Pronarëve të më shumë se 720,000 automjeteve BMW u është kërkuar t’i parkojnë ato në ambient të hapur dhe larg ndërtesave apo automjeteve të tjera, deri në përfundimin e riparimeve. Paralajmërimi u dha nga Administrata Kombëtare për Sigurinë e Trafikut në Autostrada (NHTSA), për shkak të rrezikut të zjarrit.

Të premten, BMW njoftoi tërheqjen e 720,796 automjeteve. Sipas mediave të huaja, ato mund të marrin flakë edhe kur janë të fikura dhe të parkuara.

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NHTSA bëri të ditur se automjetet ishin tërhequr edhe në vitin 2024 për një problem me pompën e ujit, por tani kërkohet një tjetër riparim.

Shkaku i shqetësimit është një lidhës elektrik i pompës së ujit, i cili mund të mos jetë izoluar siç duhet. Nëse ekspozohet ndaj ujit, ai mund të shkaktojë qark të shkurtër dhe të rrisë rrezikun e zjarrit, sipas agjencisë.

BMW po punon për ta zgjidhur problemin dhe ka dijeni për 10 zjarre që mund të lidhen me këtë defekt. Rastet u shënuan pasi automjetet ishin riparuar në kuadër të tërheqjes së vitit 2024.

NHTSA këshillon që modelet e mëposhtme të mbahen jashtë derisa të riparohen:

BMW Seria 3, 2012-2016; BMW Seria 5, 2012-2016; BMW X1, 2012–2015; BMW Z4, 2012-2016; BMW X3, 2013-2017; BMW Seria 2 Coupe, 2014-2016; BMW Seria 3 Sportswagon, 2014–2016; BMW 328xi Gran Turismo, 2014-2016; BMW Seria 4 Convertible, 2014-2016; BMW Seria 4 Coupe, 2014-2016; BMW Seria 2 Convertible, 2015-2016; BMW Seria 4 Gran Coupe, 2015-2016; BMW X4, 2015-2018; BMW X5 xDrive40e, 2016-2018.


Shtuar 14.11.2026 12:22

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