Arifi paralajmëron vështirësi në energji: Importi mund të kushtojë 400 milionë euro, tarifat rrezikojnë të rriten

Avni Arifi, sekretar i Përgjithshëm i Aleancës, ka paralajmëruar se Kosova mund të përballet me një dimër të rëndë, me rrezik për krizë energjetike dhe financiare. Në emisionin “Intervista e javës” të KosovaPress-it, ai kritikoi mënyrën si është menaxhuar sektori dhe vonesat në remontin e bllokut B1 të Termocentralit Kosova B.
Sipas Arifit, blloku duhej të ishte rikthyer në punë më 1 nëntor, por përgatitjet për remont nuk ishin bërë në kohë. Ai tha se kompania e angazhuar për punimet u përball me vonesa, sepse mbetjet metalike nuk ishin larguar dhe hapësira nuk ishte pastruar nga asbesti.
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Arifi vlerësoi se vonesat mund ta shtyjnë përfundimin e punimeve edhe për tre deri në katër muaj. Ndërkohë, sipas tij, Kosovës i mungojnë rreth 370 megavat kapacitet prodhues.
Ai paralajmëroi pasoja serioze nëse blloku B1 nuk kthehet në funksion dhe tha se, sipas njohurive të tij, kjo nuk mund të ndodhë së shpejti. Arifi e cilësoi situatën si rrezik për kolaps energjetik dhe financiar, duke këmbëngulur se vonesat në përgatitjen e objektit dhe pastrimin e asbestit duhen hetuar dhe duhet të ketë përgjegjësi për to.
Një tjetër shqetësim që ngriti ishte shuma e shpenzuar për blerjen e energjisë elektrike. Arifi tha se, deri më 5 nëntor, vlera e importeve kishte arritur në 205 milionë euro.
Nëse vazhdon ritmi aktual i importit dhe çmimet në bursat ndërkombëtare vijojnë të rriten, kostoja mund të arrijë në 400 milionë euro deri më 31 dhjetor, paralajmëroi ai. Arifi kritikoi institucionet për mungesë përgatitjesh në prag të dimrit dhe pretendoi se ato nuk kishin ndërmarrë veprimet e nevojshme.
Arifi ngriti gjithashtu mundësinë e rritjes së tarifave të energjisë, duke e lidhur atë me importet e larta të këtij viti. Sipas tij, tarifat nuk u rritën këtë vit për shkak të zgjedhjeve të 7 qershorit, ndërsa 40 milionë euro borxh janë bartur për vitin e ardhshëm dhe do të kompensohen përmes një rritjeje. Ai tha se rritja e tarifave duket e pashmangshme.
Për situatën, Arifi tha se duhej të kishte përgjegjësi politike dhe se ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, duhej të ishte shkarkuar më herët. Gjatë kësaj jave, Rizvanolli kishte paralajmëruar se Kosova do të përballej me një dimër të vështirë.
Arifi akuzoi ministren se e kishte çorientuar opinionin publik kur deklaronte se energjia e importuar nuk po përdorej për konsum në Kosovë, por kalonte tranzit. Ai tha se energjia që dërgohet në Mal të Zi përfshihet në llogaritjen e importeve dhe se të dhënat e Doganës tregojnë vlerën prej 205 milionë eurosh. Sipas tij, nuk kishte pasur as përgjegjësi për atë që ndodhi në blloqet B1 dhe B2.
Arifi foli edhe për Ligjin për Dhomat e Specializuara. Ai tha se Aleanca e mbështet amendamentimin e ligjit, për të cilin është paralajmëruar se mund të ndodhë gjatë dy javëve të ardhshme, me kusht që ndryshimet të respektojnë pavarësinë e sistemit të drejtësisë.
Sipas tij, partia mbështet propozimet që synojnë të ndihmojnë këtë proces, ndërsa një pjesë e vendimmarrjes i është kaluar grupit parlamentar, i cili mban kontakte të përditshme me grupin parlamentar të PDK-së dhe ekipin që merret me çështjen. Arifi tha se ligji duhet të miratohet në formën aktuale dhe më pas të ndryshohet në mënyrë që amendamentet të mos cenojnë pavarësinë e gjyqësorit dhe të përputhen me kërkesat e ekipeve mbrojtëse. Ai shtoi se as Kosova, as Aleanca nuk synojnë të ndërhyjnë në pavarësinë e drejtësisë në Kosovë apo në Hagë.