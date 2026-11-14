Enis Rexhepi nuk debuton ndaj Izraelit, dokumentet e dorëzuara me vonesë e ndalojnë

Enis Rexhepi do ta ndjekë nga tribuna ndeshjen e Kosovës kundër Izraelit, e programuar për orën 15:00 në Ligën B të Ligës së Kombeve, pasi nuk mund të debutojë në këtë takim.
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Arsyeja është vonesa në dorëzimin e dokumentacionit pranë FIFA-s. Për rrjedhojë, trajneri Franco Foda do të ketë në dispozicion 23 futbollistë për ndeshjen e sotme, ndërsa Rexhepi nuk do të mund të luajë.
Qendërsulmuesi, që u largua nga Shqipëria U-19 për t’iu bashkuar Kosovës, do të vlerësohet për ndeshjet e ardhshme të përfaqësueses. Në kalendar janë sfida me Irlandën dhe takime të tjera që do të planifikohen vitin e ardhshëm, kur zhvillohen edhe ndeshjet kualifikuese.