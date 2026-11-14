Nga BMW i1 te Alpina Seria 7, risitë që marka gjermane pritet të sjellë në vitin 2027

Viti 2027 pritet të shoqërohet me një varg premierash për BMW, e cila planifikon të zgjerojë ofertën e automjeteve. Në qendër të planeve të prodhuesit gjerman janë makinat elektrike, SUV-të, automjetet sportive dhe modelet luksoze.
Pasi ka prezantuar disa modele që mbështeten në teknologjinë Neue Klasse, BMW synon ta çojë më tej rinovimin e gamës, duke ndërhyrë në pamjen e automjeteve, autonominë, aftësitë e tyre në rrugë dhe pajisjet teknologjike.
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Lista e risive që priten gjatë vitit 2027 përfshin modelet e mëposhtme, ndonëse jo për të gjitha automjetet dhe specifikimet ka konfirmim zyrtar. Për disa prej tyre, prezantimi pritet të bëhet gjatë vitit 2027, ndërsa shitjet të nisin më vonë.
BMW i1 parashikohet të jetë një makinë e re elektrike e përmasave kompakte dhe të renditet mes alternativave me çmimin më të përballueshëm të markës.
Për BMW X1 dhe iX1, planet përfshijnë rifreskimin e X1 dhe ardhjen e një gjenerate të re për variantin elektrik iX1.
BMW X2 dhe iX2 pritet të marrin një pamje të jashtme të rishikuar, së bashku me një kabinë më bashkëkohore.
Me BMW i3 Touring, oferta elektrike pritet të zgjerohet me një variant karavan që do të sigurojë hapësirë më të madhe si për udhëtarët, ashtu edhe për bagazhet.
BMW M3 elektrik pritet të shënojë debutimin e M3 në një konfigurim tërësisht elektrik, me fuqi që parashikohet të arrijë rreth 800 kuaj fuqi.
BMW X3 M dhe X4 M elektrike parashikohen si dy SUV sportive me performancë të lartë, të pajisura me katër motorë elektrikë.
Te BMW Seria 5 pritet një rinovim i gjerë, që do të prekë si dizajnin, ashtu edhe teknologjinë në brendësi.
BMW X7 dhe iX7 pritet të sjellin gjeneratën pasuese të SUV-it luksoz dhe, për herë të parë, një variant të tij plotësisht elektrik.
BMW Alpina Seria 7 do ta ngrejë më tej nivelin e luksit të sedanit, duke hyrë në konkurrencë me Mercedes-Maybach dhe Bentley.
Nëpërmjet këtyre risive, BMW synon të konsolidojë praninë e saj në tregun botëror dhe të përshpejtojë elektrifikimin e gamës, duke mbajtur njëkohësisht në ofertë edhe automjetet me motorë tradicionalë.