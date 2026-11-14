Afrim Gashi takon Mefail Bajqinovcin gjatë një vizite në Prishtinë

Zhvillimet e tanishme politike dhe sociale në të dy shtetet ishin temë e bisedës mes kryetarit të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, dhe deputetit të LVV-së, Mefail Bajqinovci, gjatë takimit të tyre në Prishtinë.
Për vizitën gjatë fundjavës, Bajqinovci u shpreh se ishte kënaqësi të priste Gashin, të cilin e quajti mik të vjetër.
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Deputeti publikoi edhe një fotografi së bashku me kryeparlamentarin shqiptar të Maqedonisë së Veriut, duke ndarë përshtypjet nga takimi.