Një test ka treguar se vendosja e gomave të dimrit në kahun e kundërt me atë të përcaktuar nga prodhuesi mund të sjellë një përmirësim të lehtë në frenimin mbi borë, por ndikon negativisht në sigurinë në rrugë të lagura.
Në kushtet me borë, frenimi u përmirësua me rreth pesë për qind kur gomat u montuan mbrapsht. Megjithatë, tërheqja ra me nëntë për qind në krahasim me montimin korrekt.
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Humbja e kontrollit ishte edhe më e theksuar në asfalt të lagur, ku kapja e gomave u reduktua deri në 13 për qind dhe rreziku i akuaplanimit u shtua.
Jonathan Benson shpjegon se, në një situatë të tillë, automjeti mund të humbiste kontrollin me shpejtësi 68 km/orë. Kur gomat ishin vendosur në drejtimin e duhur, kjo mund të ndodhte në shpejtësinë 79 km/orë.
Edhe pse montimi i kundërt mund të ofrojë një avantazh të kufizuar në borë, ekspertët rekomandojnë që gomat dimërore të vendosen gjithmonë sipas shigjetës ose drejtimit të treguar nga prodhuesi.