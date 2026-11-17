Matt McEntegart është shpallur fitues i Hot Wheels Legends Tour 2026, duke rikthyer trofeun në SHBA për herë të parë pas katër vjetësh. Chevrolet El Camino i vitit 1979, i ndërtuar dhe modifikuar prej tij, triumfoi në finalen botërore të zhvilluar më 14 nëntor, përballë finalistëve nga Indonezia, Italia dhe Kili.
Automjeti, i njohur me emrin “SS Monte Mino”, do të dërgohet në studion e dizajnit të Mattel-it. Aty do të shndërrohet në një lodër në shkallën 1:64, e cila pritet të dalë në shitje në dyqane në mbarë botën.
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Projekti fitues bashkon karakteristika të tri modeleve ikonike të Chevrolet-it. McEntegart vendosi karrocerinë e El Camino-s mbi shasinë e modifikuar të një Corvette të vitit 2008, zgjati bazën e rrotave me 12 inç dhe shtoi elemente të frymëzuara nga Monte Carlo SS.
El Camino është pajisur me një motor V8 të modifikuar të Chevrolet-it, hyrje ajri të ekspozuara dhe përmirësime të tjera të orientuara drejt rritjes së performancës. Pezullimi i personalizuar me ajër e pozicionon karrocerinë shumë pranë asfaltit, ndërsa rrotat 22-inçëshe i japin automjetit një pamje të dallueshme.
Ted Wu, drejtues i përgjithshëm i Mattel-it dhe përgjegjës global për automjetet dhe setet e ndërtimit, e cilësoi projektin një punë të veçantë.
“Automobili El Camino i Mattit u dallua për dizajnin e guximshëm dhe mjeshtërinë e punimit. Jemi të nderuar që projektin e tij pasionant do ta shndërrojmë në një model zyrtar Hot Wheels, për t’u luajtur dhe koleksionuar nga fansat në mbarë botën”, deklaroi Wu.
Për të realizuar automjetin, McEntegart ndërtoi prototipe me shkumë dhe përgatiti vetë kallëpet për panelet e zgjeruara të karrocerisë. Makina është lyer në ngjyrë bordo dhe është plotësuar me elemente prej karboni të farkëtuar me nuancë të kuqe.
Kabina kombinon stilin e tapicerive të viteve 1980 me komandat moderne të Corvette-s. Të gjitha këto pjesë janë montuar me dorë nga vetë McEntegart.
Rruga e tij drejt finales nisi në Tampa, ku El Camino fitoi garën lokale. Më pas, automjeti kaloi në fazat rajonale të Amerikës së Veriut. Edicioni i vitit 2026 përfshiu 19 shtete dhe 12 gara në Amerikën e Veriut, duke mbledhur mijëra projekte të modifikuara.
Fituesit rajonalë nga Amerika e Veriut, Evropa, Lindja e Mesme dhe Afrika, Amerika Latine dhe rajoni Azi-Paqësor u përballën më pas në finalen globale.
Indonezia u përfaqësua nga Sandranto Hertanu me një Morris Mini Van të vitit 1961, të kthyer në një kamionçinë të personalizuar. Nga Italia konkurroi Andrea Cionco, me një Mazda MX-5 të vitit 1990, të pajisur me zgjerime karrocerie të frymëzuara nga dizajni japonez.
Kili garoi me Andres Romero Maureira dhe Chevrolet Salaya SP të vitit 1992, një makinë garash me motor V8 dhe 450 kuaj fuqi. Asnjë prej këtyre projekteve nuk mundi të mposhtte El Camino-n e McEntegart.
Para finales, çdo konkurrent kishte kaluar garat lokale dhe procesin e vlerësimit nga dizajnerët e Hot Wheels dhe specialistët rajonalë të automobilizmit.
Hot Wheels Legends Tour është rritur ndjeshëm që prej krijimit në vitin 2018. Në atë periudhë, aktiviteti zhvillohej vetëm në SHBA dhe ishte pjesë e organizimeve të Walmart-it për 50-vjetorin e Hot Wheels.
Fituesit e mëparshëm globalë përfshijnë modelin e vogël “Texas Toot”, i cili fitoi në vitin 2022, si dhe Fiat 126P të modifikuar për gara rally nga Polonia, që triumfoi në vitin 2025.
Sipas Mattel-it, fitorja e McEntegart përbën rikthimin e parë të një përfaqësuesi amerikan në vendin e parë që prej triumfit të vitit 2022.