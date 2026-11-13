Mercedes-Benz pezullon investimet në fabrikat gjermane

Mercedes-Benz, prodhuesi i automjeteve premium, ka vendosur të ndalë të gjitha investimet në fabrikat e tij në Gjermani.
Kompania po shqyrton edhe mbylljen e disa vendeve të prodhimit për shkak të kostos së lartë të prodhimit të makinave në vend. Kjo bëhet e ditur në një memo drejtuar punonjësve, të cilën Reuters e pa të enjten, sipas mediave të huaja të cituara nga Telegrafi.
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Vendimi është një tjetër përshkallëzim i krizës në industrinë gjermane të automobilave. Kriza ka sjellë tashmë ristrukturimin më të madh në historinë e Volkswagen dhe po vë në rrezik dhjetëra mijëra vende pune në industrinë më të rëndësishme të vendit.
Shtrirja e shpejtë e vështirësive në zinxhirin e furnizimit u bë e dukshme edhe javën e kaluar, kur Schaeffler njoftoi shkurtimin e 3,460 vendeve të punës dhe mbylljen e pesë vendeve në Evropë, katër prej tyre në Gjermani. Kompania përmendi kërkesën e dobët për automjete me motor me djegie të brendshme.
Sipas një interviste me anëtarë të bordit ekzekutiv, të publikuar në intranetin e kompanisë, Mercedes i pezulloi investimet pasi nuk arriti marrëveshje me këshillin e punës dhe përfaqësuesit e sindikatave për uljen e kostove të punës.
Drejtuesi i prodhimit në Mercedes, Michael Schiebe, tha se menaxhmenti kishte marrë së bashku vendimin për të ndalur çdo investim të mëtejshëm në vendet e kompanisë në Gjermani.